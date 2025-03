Le projet de parc urbain national témoigne de ce qui peut être accompli lorsque les Premières Nations, les collectivités et les Canadiens et Canadiennes travaillent de concert vers un objectif commun.

WINDSOR, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Le Canada met en place un réseau historique de parcs urbains nationaux, permettant à des millions de Canadiens et Canadiennes vivant dans les plus grands centres urbains du pays d'accéder à des espaces verts, d'en apprendre davantage sur le patrimoine naturel et culturel, de créer des collectivités plus saines et plus résilientes et de protéger la faune et la biodiversité dans les zones urbaines.

Aujourd'hui, la cheffe Nikki van Oirschot, de la Première Nation de Caldwell, et Kieran McKenzie, conseiller municipal de la ville de Windsor, se sont joints à l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et à Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh, à Windsor, en Ontario, pour réaffirmer leur engagement commun à désigner un parc urbain national dans la région de Windsor.

Lors de l'annonce, le ministre a confirmé l'octroi de 36,1 millions de dollars sur cinq ans au parc urbain national, ainsi que 4,6 millions de dollars supplémentaires par an pour son fonctionnement à long terme continu, alors que les Premières Nations et les partenaires continuent de travailler à l'avancement d'un accord de désignation du parc cette année.

Les terres et les eaux identifiées pour être incluses dans le parc urbain national proposé sont culturellement et historiquement importantes pour les peuples des Premières Nations qui les protègent depuis des millénaires. La création d'un parc urbain national sur le territoire traditionnel de la Three Fires Confederacy est une occasion de soutenir et de favoriser le leadership et l'intendance des Premières Nations dans la conservation et la restauration de ces terres et de ces eaux pour les générations futures de résidents de Windsor et de Canadiens et Canadiennes.

Depuis sa création en 2021, l'initiative visant à créer un parc urbain national dans la région de Windsor a réuni des Premières Nations, Parcs Canada et les partenaires qui administrent les terres, dont la Ville de Windsor, la Ville de LaSalle, la Province de l'Ontario, Hydro One Networks et l'Office de protection de la nature de la région d'Essex, qui travaillent en collaboration pour faire progresser les objectifs d'amélioration de la conservation, de rapprochement des gens avec la nature et d'avancement de la réconciliation. Cette initiative s'appuie sur de nombreuses années de mobilisation, de soutien et de dévouement de partenaires locaux, d'intervenants et de Premières Nations pour protéger ces terres à perpétuité.

Citations

« Les terres et les eaux de notre territoire conféré par un traité ne sont pas que des paysages : ce sont des entités vivantes qui renferment nos histoires, nos responsabilités et notre avenir. En tant que peuple anishinaabe, nous avons toujours compris que notre rôle n'est pas de posséder, mais d'être les intendants. La véritable réconciliation va au-delà des mots et des gestes symboliques; elle nécessite des actions, des engagements et des partenariats véritables qui reconnaissent et respectent nos droits, nos lois et nos responsabilités inhérents à ces terres et à tous les êtres vivants qui en dépendent.

Les modèles de conservation conventionnels ont souvent négligé la relation profonde et réciproque que les Premières Nations entretiennent avec le territoire, ce qui a donné lieu à des approches dont la portée et l'impact sont limités. La Première Nation de Caldwell est déterminée à modifier ce discours en veillant à ce que la création d'un parc sur notre territoire traditionnel reflète notre savoir, notre intendance et nos responsabilités inhérentes à l'égard de la terre.

La Première Nation de Caldwell s'est engagée à faire en sorte que les perspectives et les connaissances anishinaabe soient intégrées à la gouvernance, à la gestion et à la protection de ce parc urbain national. Nous considérons cela comme une occasion de rétablir l'équilibre, d'honorer les enseignements de nos ancêtres et de nous assurer que les générations futures héritent d'une relation avec ces terres fondée sur le respect, la durabilité et la force culturelle. Notre participation active n'est pas facultative, elle est nécessaire, et il est temps que nos voix montrent la voie pour façonner l'avenir de ces terres. »

Cheffe Nikki van Oirschot

Première Nation de Caldwell

« Nos terres portent l'histoire, les connaissances et les responsabilités de notre peuple. La protection de ces espaces n'est pas seulement une question de conservation, mais aussi de veiller à ce que nos voix, nos lois et notre intendance soient au cœur de la prise de décisions. Nous sommes impatients de poursuivre cet important travail en partenariat. »

Cheffe Kimberly Bressette

Première Nation des Chippewas de Kettle et Stony Point

« Cette annonce marque une avancée positive dans la reconnaissance du rôle vital des Premières Nations dans la conservation. En travaillant ensemble, nous veillons à ce que nos voix, nos connaissances et notre intendance guident l'avenir de ce parc au bénéfice de nos communautés et des générations futures. »

Cheffe Janelle Nahmabin

Aamjiwnaang First Nation

« C'est un plaisir d'être à Windsor, de rencontrer les nombreux partenaires impliqués dans ce projet passionnant et de constater en personne les progrès réalisés en vue de la désignation d'un parc urbain national. La confirmation du financement est une étape clé qui ouvre la voie à la désignation du site d'ici la fin de 2025 dans le cadre de ce nouveau programme collaboratif. En collaborant avec des partenaires autochtones, des villes, des provinces et des territoires, Parcs Canada élargit l'accès aux espaces verts, fait connaître notre patrimoine et fait progresser la conservation. Depuis 2015, le gouvernement fédéral n'a cessé d'accroître le nombre d'aires protégées, et ce parc nous rapproche encore plus de nos objectifs, préserver plus de nature que jamais au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Aujourd'hui, nous réalisons le rêve de notre communauté en créant le parc urbain national Ojibway et en protégeant à jamais cette terre que tant de personnes ont préservée au fil des décennies. En faisant d'Ojibway un parc national, nous partageons ce trésor avec les prochaines générations de Canadiennes et Canadiens. »

Irek Kusmierczyk

Député de Windsor-Tecumseh et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail ainsi que de la ministre des Aînés

Les faits en bref

En août 2021, Parcs Canada et la Ville de Windsor ont annoncé la signature d'une déclaration de collaboration pour explorer le potentiel d'un parc urbain national dans la région de Windsor.

En 2023, à la suite de consultations publiques, Parcs Canada a annoncé l'achèvement de l'étude de faisabilité qui a démontré qu'un parc urbain national dans la région de Windsor était à la fois faisable et souhaitable.

Ojibway Shores, la dernière parcelle de rivage non aménagée le long de la rivière Détroit, a été transféré de Transports Canada à Parcs Canada en 2023.

Grâce à une contribution de Parcs Canada, la Ville de Windsor a acquis la seule propriété résidentielle aménagée entourée par la zone d'étude du parc urbain national. La propriété est en cours de restauration afin d'améliorer la connectivité écologique au sein du parc urbain national proposé.

En mars 2024, la Première Nation de Caldwell et Parcs Canada ont signé un protocole d'entente pour continuer à travailler ensemble en vue de la désignation du parc urbain national. Parcs Canada travaille avec tous les partenaires des Premières Nations pour explorer les options de gouvernance.

La création d'un parc urbain national dans la région de Windsor est une occasion de favoriser l'intendance des Premières Nations, de mettre en valeur leurs perspectives et leurs récits et de promouvoir les liens avec les terres et les eaux fondés sur les connaissances et les valeurs des Premières Nations.

Les nouveaux parcs urbains nationaux seront gérés selon un éventail de modèles de gouvernance flexibles, y compris des lieux administrés par le gouvernement fédéral, des lieux administrés par des tiers et diverses approches de partenariat.

La Politique sur les parcs urbains nationaux de Parcs Canada guidera la désignation et la gestion de nouveaux parcs urbains nationaux partout au pays afin de garantir qu'ils répondent aux objectifs de conservation de la nature, de rapprochement des gens avec la nature et de l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones du programme.

En plus de la Ville de Windsor, Parcs Canada a lancé des processus exploratoires pour d'autres parcs urbains nationaux potentiels dans diverses municipalités du Canada, notamment Victoria (Colombie-Britannique), Edmonton ( Alberta ), Saskatoon ( Saskatchewan ), Winnipeg ( Manitoba ) et Halifax (Nouvelle-Écosse). Des discussions préliminaires sont également en cours à Montréal (Québec).

