Le ministre Guilbeault annonce le dernier bénéficiaire retenu dans le cadre du programme Exportation créative Canada

Un projet culturel de l'Alberta est le dernier bénéficiaire retenu dans le cadre du troisième appel de propositions

GATINEAU, QC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les industries culturelles canadiennes sont recherchées partout dans le monde, et le gouvernement du Canada est déterminé à les aider à réaliser pleinement leur potentiel. Grâce au programme Exportation créative Canada, nous aidons nos industries culturelles à satisfaire à la demande mondiale et à déployer leurs talents et leur créativité dans le reste du monde.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé le dernier bénéficiaire retenu dans le cadre du troisième appel de propositions du programme Exportation créative Canada, soit Byta Internet de l'Alberta. Le projet consiste en une plateforme permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des fichiers audionumériques dans un format sain, simple et sécurisé. Les activités de Byta se traduiront par plusieurs nouvelles occasions d'affaires et de réseautage. L'entreprise exportera sa marque vers trois nouveaux marchés internationaux ciblés, les États-Unis, l'Australie et le Brésil, où elle compte se faire connaître et étendre ses activités.

Cette aide financière s'inscrit dans la foulée de trois autres annonces faites plus tôt ce mois-ci et totalisant la somme de 7 945 400 dollars, qui est accordée dans le cadre du troisième appel de propositions du programme Exportation créative Canada. Ce troisième appel de propositions a permis de retenir 16 projets culturels au Canada qui touchent différentes industries culturelles, y compris les secteurs de l'audiovisuel, du multimédia interactif numérique, de la musique, de l'édition, des arts visuels et du design.

Les industries créatives canadiennes sont grandement tributaires des exportations. Le programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien aide les industries canadiennes à atteindre leurs objectifs sur la scène internationale et à faire rayonner les œuvres d'ici à l'étranger. La renommée des créateurs canadiens sur la scène internationale profite à l'ensemble des Canadiens, car elle entraine de nombreuses retombées économiques, se traduit par la création d'emplois et contribue à la prospérité collective. En raison de la pandémie de COVID-19 et des répercussions économiques sur les industries culturelles, les demandeurs admissibles ont pu réviser ou modifier la proposition qu'ils avaient soumise avant la date butoir du 11 mars 2020.

Le programme Exportation créative Canada offre un financement à des organismes canadiens pour des projets générant des recettes associées à l'exportation du contenu créatif canadien. Le programme a pour mission d'accroître la visibilité des œuvres créatives canadiennes sur le marché international et d'aider les industries créatives canadiennes à améliorer la rentabilité de leurs exportations.

« Les créateurs canadiens n'ont rien à envier aux autres, et leur travail est hautement prisé partout dans le monde. Le programme Exportation créative Canada vise à soutenir les industries créatives canadiennes en les aidant à percer les marchés internationaux. Notre gouvernement est fier de les appuyer dans leurs efforts visant à innover et à prospérer. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Bénéficiaires de la Colombie-Britannique

Hipster Bait

Oznoz

Bénéficiaires de l'Alberta

BYTA Internet

Bénéficiaires de l'Ontario

Guru Animation Studio - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

Knix Wear - Design

NUMI - Design

Pipeline Studios - Multimédia interactif numérique, audiovisuel et arts visuels

Portfolio Entertainment - Audiovisuel

Bénéficiaires du Québec

Media Ranch - Audiovisuel

Notetracks - Multimédia interactif numérique, audiovisuel et musique

PAPP International - Édition

Productions Squeeze - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

Productions 10e Ave - Audiovisuel

Sphère Média Productions - Audiovisuel

Silent Partners Studio - Multimédia interactif numérique, audiovisuel et musique

Ululab Inc. - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

En 2016, les exportations de produits créatifs du Canada se sont chiffrées à 16 milliards de dollars. Cette somme représente 2,5 p. 100 de toutes les exportations canadiennes.

Le secteur des arts et de la culture procure des emplois directs à plus de 650 000 Canadiennes et Canadiens, de même que de nombreux emplois indirects découlant des produits culturels. De plus, il contribue à 2,7 p. 100 du produit intérieur brut du Canada.

La Stratégie d'exportation créative du Canada, y compris le nouveau programme de financement Exportation créative Canada, donne aux entreprises et aux organismes œuvrant dans le secteur de la création les outils et les mécanismes nécessaires pour exporter leur contenu créatif avec succès et rayonner sur la scène internationale.

Depuis la création d'Exportation créative Canada en 2018, 25 784 963 dollars ont été investis dans 48 organismes du secteur de la création.

Patrimoine canadien accepte actuellement de nouvelles demandes de financement dans le cadre du programme Exportation créative Canada. Les propositions de projets qui commenceront entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 doivent être reçues au plus tard le 25 novembre 2020.

COLOMBIE-BRITANIQUE

HIPSTER BAIT

La compagnie : Société axée sur les artistes qui s'engage à créer des expériences non conventionnelles et ludiques pour aider les artistes de l'industrie de la musique à se développer et à monétiser leur public à l'échelle internationale.

Le projet : Hipster Bait est une application gratuite de découverte de musique pour iOS et Android qui permet aux joueurs de découvrir des musiques inédites dans le monde réel. Les artistes soumettent des chansons à la plateforme Hipster Bait, et les joueurs utilisent des cartes et des marqueurs pour localiser les cassettes virtuelles.

Industries créatives : Média numérique interactif et musique

OZNOZ ENTERTAINMENT

La compagnie : Une société sœur de Big Bad Boo, un studio d'animation pour enfants qui développe et distribue des programmes faisant la promotion de la diversité, de l'égalité et du pluralisme. Oznoz est un service par contournement (OTT) qui propose des contenus éducatifs pour enfants aux consommateurs et aux écoles en 10 langues sur une base d'abonnement.

Le projet : Une campagne de vente et de marketing pour lancer Oznoz aux États-Unis en tant que service OTT multilingue. En plus du marché américain, Oznoz a signé un accord de service à long terme avec l'UNICEF qui permet à n'importe quel bureau de l'UNICEF dans le monde de se procurer Oznoz auprès des ministères de l'Éducation en vue de fournir des plateformes d'apprentissage en ligne ainsi que d'autres contenus de Big Bad Boo.

Industries créatives : Audiovisuel, édition et musique

ALBERTA

BYTA INTERNET

La compagnie : Byta est la plateforme permettant à chacun d'envoyer et de recevoir de l'audio numérique de manière propre, simple et sécurisée. Conçu pour tous ceux qui travaillent avec la musique aujourd'hui.

Le projet : Byta introduira, développera et étendra la notoriété de sa marque dans trois nouveaux marchés cibles internationaux : les États-Unis, l'Australie et le Brésil.

En participant à la conversation sur les meilleures pratiques numériques dans l'industrie de la musique, Byta créera plusieurs nouvelles occasions d'affaires et de réseautage.

Industries créatives : Média numérique interactif et musique

ONTARIO

GURU ANIMATION STUDIO

La compagnie : Société de divertissement axée sur la créativité, réputée pour la création, le développement et la production de séries télévisées très animées et de renommée internationale.

Le projet : Exporter les projets et les services de Guru Studio aux diffuseurs, distributeurs, détaillants, plateformes de jeux et publics du monde entier en assurant le financement de productions originales, en élargissant les possibilités de licence et en développant de nouveaux partenariats créatifs.

Industries créatives : Média numérique interactif et audiovisuel

KNIX WEAR

La compagnie : Entreprise de conception et de fabrication canadienne de sous-vêtements de haute technologie spécialisée dans les tissus capables d'évacuer l'humidité, comportant des designs élégants et ayant pour mission d'inspirer les femmes.

Le projet : Accroître la présence numérique des créations de mode canadiennes entièrement fabriquées au Canada en investissant dans la notoriété de la marque, dans le matériel de marketing et dans une activité de lancement de relations publiques, afin de générer des revenus de vente avec ses nouveaux sous-vêtements réinventés.

Industrie créative : Design de mode

NUMI

La compagnie : Entreprise de vêtements durables pour femmes, spécialisée dans la conception de vêtements basés sur des solutions utilisant des tissus haute performance et un design innovant. L'entreprise est fondée et dirigée par des femmes, tandis que tous les vêtements sont conçus et fabriqués au Canada.

Le projet : Ce projet vise à déployer les deux nouvelles lignes de mode de NUMI aux États-Unis afin d'augmenter ses revenus à l'exportation et de tester ses produits en Angleterre, en Allemagne et en France. Pour ce faire, NUMI créera de nouveaux actifs de marque professionnelle, modifiera les actifs existants et mènera des campagnes publicitaires basées sur la notoriété de la marque et la conversion au cours de l'année financière 2020-2021.

Industrie créative : Design de mode

PIPELINE STUDIOS

La compagnie : Studio d'animation qui développe, produit et distribue des œuvres pour enfants et pour la famille à l'intention d'un public mondial.

Le projet : Exporter et développer les occasions du marché mondial pour la marque DoggyWorld (une série d'animation pour enfants d'âge préscolaire) en mettant l'accent sur la croissance de licence et d'acquisition des diffuseurs internationaux et de la vidéo sur demande par abonnement en commercialisant des accords de jouets maîtres. Déployer une campagne numérique présentant un nouveau contenu, créant un engagement direct avec le public cible par des jeux et du contenu interactif sur des marchés nouveaux et en expansion.

Industries créatives : Médias numériques interactifs, audiovisuel et art visuel

PORTFOLIO ENTERTAINMENT

La compagnie : Producteur et distributeur de contenu télévisuel et de multiplateformes haut de gamme.

Le projet : Portfolio générera de nouvelles recettes d'exportation en tirant parti de ses principaux actifs et de son expertise pour répondre aux occasions offertes par le nombre de plateformes de vidéos sur demande par abonnement en pleine expansion ainsi que par les canaux traditionnels dans les territoires inexploités.

Industrie créative: Audiovisuel

QUÉBEC

MEDIA RANCH

La compagnie : Distributeur, créateur et producteur international de formats télévisuels non scénarisés.

Le projet : Soutenir et développer la croissance de Media Ranch en tant que leader de l'industrie du format. En acquérant, en créant et en distribuant des formats locaux et internationaux, Media Ranch se positionne comme une plaque tournante internationale de premier plan, faisant le pont entre le Canada et le reste du monde en attirant des talents, des producteurs et des diffuseurs. En se servant de son portfolio varié actuel, et de ses études de marché international, Media Ranch distribuera des propriétés intellectuelles canadiennes dont il est certain du succès à venir.

Industrie créative: Audiovisuel

NOTETRACKS

La compagnie : Création de produits innovants qui améliore la productivité des créateurs et collaborateurs dans les domaines de l'audio et du vidéo au sein des différentes industries culturelles.

Le projet : Lancement de la plateforme numérique Notetracks Pro, qui facilite la création et la collaboration de contenus audio et vidéo pour ceux qui travaillent à distance dans les industries créatives. Elle permet de télécharger du contenu audio et vidéo, de prendre des notes, de partager ses projets, de communiquer en temps réel et de revoir les médias en synchronisation avec les membres de l'équipe dans un environnement intégré.

Industries créatives : Média numérique interactif, audiovisuel et musique

PAPP INTERNATIONAL

La compagnie : Société d'édition polyvalente axée sur la création de livres pour enfants et adultes.

Le projet : Lancement d'une campagne de marketing intégrative afin de commercialiser et de vendre des livres audio et des programmes d'abonnement (casse-têtes interactifs en ligne, programmes numériques interactifs d'anglais langue seconde, etc.) partout dans le monde.

Industrie créative : Édition

PRODUCTIONS SQUEEZE

La compagnie : Studio d'animation 3D de renommée internationale œuvrant dans la création et la production de contenu télévisuel et de films d'animation.

Le projet : Projet d'exportation international du portfolio des créations originales de Productions Squeeze, incluant le lancement et la distribution sur des plateformes traditionnelles et non traditionnelles de sa série d'animation Cracké (saison 2) en plus de promouvoir la marque sous différents formats (jeux mobiles, etc.) et licences. Confirmation des partenaires internationaux pour la série télévisée Jax, et le film d'animation SugarLoaded.

Industries créatives : Médias numériques interactifs et audiovisuel

PRODUCTIONS 10E AVE

La compagnie : Entreprise pionnière en long métrage d'animation 3D, spécialisée dans les productions familiales.

Le projet : Exportation à l'international de trois longs métrages d'animation 3D destinés aux enfants et à la famille, soit Nelly et Simon : Mission Yéti; Félix et le trésor de la Morgäa; Béluga Blues; ainsi qu'une série télé : l'Île de W. L'objectif est de maximiser sa visibilité grâce à la production de matériel promotionnel, à des moyens de communication variés et à la collaboration avec des ressources spécialisées.

Industries créatives : Audiovisuel

SPHÈRE MEDIA PRODUCTIONS

La compagnie : Chef de file de la création et de la production audiovisuelle au Québec dans les domaines de l'animation, de la fiction et des documentaires.

Le projet : Établir une présence permanente à Los Angeles et à Londres en vue de générer des revenus autres que ceux tirés du marché canadien. L'entreprise compte alors suivre des activités de coproduction et établir des ententes de distribution grâce à sa présence constante dans les marchés visés.

Industrie créative : Média numérique interactif et audiovisuel

STUDIO SILENT PARTNERS

La compagnie : Studio de création de contenu visuel ciblant les industries du divertissement, du théâtre, des expositions et d'événements culturels et télévisuels d'envergure mondiale.

Le projet : Officialiser sa présence sur le marché américain en établissant un bureau permanent équipé de sa technologie novatrice à Los Angeles, tout en maintenant le processus de création et de production à Montréal.

Industries créatives : Média numérique interactif, audiovisuel et musique

ULULAB

La compagnie : Studio de jeux vidéo éducatifs spécialisé dans l'apprentissage des mathématiques.

Le projet : Former une équipe de marketing pour mettre en place des activités de marketing à grande échelle afin de rivaliser avec ses concurrents internationaux, dans le but d'amplifier sa découvrabilité et de devenir le leader mondial de l'enseignement des mathématiques par les jeux vidéo.

Industries créatives : Médias numériques interactifs et audiovisuel

