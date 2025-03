Les travaux de la Commission se poursuivront jusqu'au 31 mars 2026, et les nominations par le gouverneur en conseil de Lise Maisonneuve, à titre de commissaire, et de Noni Classen et du Dr Andrew Pipe, à titre de conseillers spéciaux, ont également été prolongées.

GATINEAU, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - La Commission sur l'avenir du sport au Canada procède actuellement à un examen indépendant et prospectif du système sportif canadien.

Pour que la Commission puisse remplir pleinement son mandat consistant à formuler des recommandations sur des mesures concrètes entraînant des changements durables et significatifs au bénéfice de la population et du sport au Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui la prolongation du mandat de la Commission sur l'avenir du sport au Canada.

Les travaux de la Commission se poursuivront jusqu'au 31 mars 2026. Les nominations par le gouverneur en conseil de Lise Maisonneuve, à titre de commissaire, de Noni Classen et du Dr Andrew Pipe, à titre de conseillers spéciaux, ont également été prolongées.

Le prolongement des travaux de la Commission, à la demande de sa direction indépendante, donnera le temps nécessaire pour discuter et élaborer des recommandations sur la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada.

« Le sport renforce les communautés, stimule l'économie et contribue au bien-être global de la population canadienne et de notre pays. Cependant, en l'absence de mesures de protection et de reddition de comptes suffisantes, le sport peut aussi causer du tort. C'est pourquoi le gouvernement du Canada œuvre à bâtir un système sportif sécuritaire, inclusif et accueillant, de sorte que la population pourra profiter du pouvoir transformateur du sport. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

