Lise Moreau est nommée au poste de secrétaire de la Commission des champs de bataille nationaux. Le mandat est de trois ans.

GATINEAU, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé la nomination de Lise Moreau au poste de secrétaire de la Commission des champs de bataille nationaux. Le mandat est de trois ans.

Lise Moreau est une professionnelle chevronnée avec plus de dix années d'expérience dans le secteur de l'administration publique. Elle a notamment occupé plusieurs postes de leadership stratégique au sein du gouvernement provincial, y compris celui de directrice de cabinet auprès de la lieutenante-gouverneure du Québec et du président de l'Assemblée nationale du Québec. Dans le cadre de ses fonctions, elle a assumé des rôles stratégiques et administratifs, soutenu les affaires parlementaires et travaillé de concert avec le monde politique et la sphère publique. Son bagage d'expérience sera fort utile à la Commission des champs de bataille nationaux.

Outre sa contribution à la fonction publique, elle a œuvré en qualité de directrice au développement philanthropique à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval pendant plus de cinq ans. Ce faisant, elle a conclu d'importants partenariats financiers dans le but de rehausser encore plus l'excellence universitaire grâce à la recherche et à l'enseignement.

Mme Moreau est titulaire d'un doctorat en communication et droit, en plus d'une maîtrise en communication publique de l'Université Laval. Elle possède également un certificat en relations publiques décerné par l'Université McGill, en plus d'être membre du Barreau du Québec depuis 1985.

La Commission des champs de bataille nationaux est une agence du gouvernement fédéral et fait partie du portefeuille du ministère du Patrimoine canadien. Elle gère le parc des Champs-de-Bataille de Québec et préserve cet héritage historique. Ce parc urbain est l'un des plus grands et des plus prestigieux au monde. Il attire chaque année environ quatre millions de visiteurs.

La Commission a pour objectif de mettre en valeur les volets historique, culturel, récréatif, naturel et scientifique qui caractérisent le parc des Champs-de-Bataille. Elle préserve aussi les monuments et biens patrimoniaux du parc, en plus d'organiser une gamme d'activités et de programmes à l'intention de la population canadienne.

Citations

« Je tiens à souhaiter la bienvenue à Lise Moreau au poste de secrétaire de la Commission des champs de bataille nationaux. Grâce à sa vaste expérience en politique publique et au sein de la communauté philanthropique, je suis convaincu qu'elle saura mener à bien le mandat de la Commission consistant à préserver ce site historique et son héritage pour les générations futures. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, et ministre responsable des Langues officielles

« Le conseil d'administration se joint à moi pour féliciter Mme Moreau pour sa nomination. En qualité de président, j'ai hâte de poursuivre la mission de la Commission des champs de bataille nationaux en collaboration avec une personne dont l'expérience en gestion gouvernementale et les aptitudes à communiquer exceptionnelles seront assurément des atouts précieux pour l'organisation. »

-- M. Jean Robert, président du conseil, Commission des champs de bataille nationaux

Les faits en bref

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

Liens connexes

Commission des champs de bataille nationaux

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]