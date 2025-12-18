GATINEAU, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada poursuit ses préparatifs en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, un événement unique qui rassemblera le monde entier par l'entremise du sport et générera des retombées durables pour les communautés partout au pays.

Au cours des dernières semaines, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, a participé à une série de réunions et d'activités aux États-Unis et au Mexique afin de renforcer la collaboration avec nos partenaires internationaux en vue du tournoi de l'année prochaine.

Le 5 décembre, le secrétaire d'État s'est joint au très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, à Washington lors du tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 26™. Il s'agissait d'une étape importante pour le Canada qui accueillera des matchs à Toronto et à Vancouver. Le tirage au sort a marqué le début d'une phase opérationnelle plus intense pour les pays hôtes, alors que les gouvernements, les organisateurs et les partenaires se préparent à recevoir les équipes et les partisans de soccer du monde entier. Pendant son séjour aux États-Unis, le secrétaire d'État a également rencontré des partenaires clés lors d'activités de diplomatie sportive qui ont mis en lumière la détermination du Canada à présenter un tournoi sécuritaire, bien organisé et accueillant.

Du 14 au 16 décembre, le secrétaire d'État s'est rendu à Mexico et à Monterrey, au Mexique, où il a participé à des réunions et à des activités de rayonnement avec des partenaires qui organisent la Coupe du monde, des représentants du gouvernement, ainsi que des chefs d'entreprise et des dirigeants communautaires. Ces réunions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, le soutien à la planification des déplacements des partisans de soccer partout en Amérique du Nord et la détermination de tous les pays hôtes à faire de ce tournoi un succès.

La Coupe du Monde de la FIFA 26™ permettra de présenter le Canada comme un pays accueillant, diversifié et inclusif sur la scène internationale. Elle devrait créer près de 25 000 emplois au Canada, injecter 2 milliards de dollars dans notre économie et attirer plus de 1 million de visiteurs, tout en laissant un héritage durable aux villes hôtes et aux communautés à travers le Canada.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires aux États-Unis et au Mexique, ainsi qu'avec les provinces, les villes hôtes, les communautés autochtones et les organisateurs afin de contribuer à la présentation d'un tournoi inoubliable l'été prochain.

Citations

« L'été prochain, le Canada accueillera le monde entier à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 26™. Notre collaboration avec les États-Unis et le Mexique est essentielle à la préparation de ce tournoi historique. Au cours des dernières semaines, j'ai eu le plaisir de rencontrer divers organisateurs, représentants communautaires et partenaires de la scène internationale, notamment mes homologues Andrew Giuliani des États-Unis et Gabriela Cuevas du Mexique. J'ai hâte de poursuivre ce travail alors que nous nous préparons à présenter un tournoi sécuritaire et réussi au public et aux équipes de soccer du monde entier. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

Les faits en bref

Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Canada coorganisera le plus grand tournoi de l'histoire de la FIFA réunissant 48 pays qui disputeront 104 matchs dans 16 villes. La Coupe du Monde de la FIFA 26™ sera la première à être organisée conjointement par trois pays.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique continuent de renforcer leur coopération en matière de gestion des frontières, de transport et de sécurité afin de faciliter la circulation des millions de visiteurs attendus et des 48 équipes nationales en compétition.

Le Canada entretient des relations de longue date avec la FIFA et le monde du sport international, ayant accueilli avec succès la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Canada 2015™ et d'autres manifestations sportives d'envergure telles que les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010 et les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.

Le secrétaire d'État Adam van Koeverden occupe le poste de sherpa du Canada à la FIFA. À ce titre, il travaille avec ses collègues du gouvernement fédéral, les provinces, les villes hôtes et la FIFA ainsi que ses homologues des États-Unis et du Mexique pour superviser la participation du Canada et assurer un tournoi sécuritaire et mémorable pour les joueurs et les partisans de soccer l'été prochain.

