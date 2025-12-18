Le gouvernement du Canada investit dans l'achat d'œuvres canadiennes en français pour la plateforme TV5MONDEplus

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, soulignera jeudi les investissements prévus au budget de 2025 pour l'achat d'œuvres canadiennes en français destinées à être diffusées sur la plateforme TV5MONDEplus. Le ministre fera aussi une annonce concernant les médias de service public.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 18 décembre 2025

HEURE :

9 h 15

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mercredi 17 décembre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]