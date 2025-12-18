Le gouvernement du Canada appuie le rayonnement de notre industrie audiovisuelle dans la francophonie internationale

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Notre industrie audiovisuelle est un puissant moteur économique. Son rayonnement chez nous et à l'étranger est essentiel pour raconter nos histoires, protéger notre souveraineté et bâtir un Canada fort. À une époque marquée par des avancées technologiques rapides et un marché numérique mondialisé, le gouvernement du Canada est plus que jamais déterminé à aider les créatrices et créateurs canadiens à réussir.

Lors de son passage dans les bureaux de TV5 Québec Canada aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a réitéré l'investissement de 6 millions de dollars sur 3 ans prévu dans le budget de 2025 pour l'achat d'œuvres canadiennes en français qui seront diffusées sur la plateforme TV5MONDEplus. Ces fonds, qui seront alloués dès 2026-2027, serviront à augmenter la présence et la découvrabilité des émissions canadiennes francophones dans l'espace numérique et la francophonie internationale.

Le ministre Miller a aussi mentionné que le gouvernement a alloué des fonds supplémentaires de plus d'un million de dollars à TV5 Québec Canada en 2025-2026 - sous la forme d'un appui financier temporaire aux médias de service public canadiens - pour l'aider à maintenir ses services de radiodiffusion à la population canadienne.

Il a profité de l'occasion pour annoncer que le gouvernement du Canada s'engageait aussi à prolonger son appui financier temporaire aux médias de service public à la hauteur de 8 millions de dollars sur 2 ans, soit 4 millions par année dès 2026-2027. Les détails de cette aide financière seront dévoilés en 2026.

Cet appui temporaire aide les médias de service public admissibles à compenser les pertes de revenus d'abonnement. Il leur permet de maintenir la qualité et la pertinence de leur programmation jusqu'à ce que le CRTC ait déterminé les actions qu'il entreprendra pour assurer leur viabilité financière conformément aux nouvelles autorités obtenues en vertu de la Loi sur la diffusion continue en ligne.

Citations

« Notre économie culturelle et notre francophonie sont des piliers de la souveraineté et de la prospérité du Canada. En renforçant la visibilité de nos artistes et producteurs et en soutenant les médias de service public, nous augmentons le rayonnement mondial des œuvres francophones créées ici sur les plateformes numériques et permettons aux créateurs et aux talents canadiens de rejoindre et de toucher un vaste public partout dans le monde. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les mesures annoncées par le gouvernement fédéral sont importantes. Elles reconnaissent et soutiennent le rôle unique de TV5 Québec Canada. Il est plus essentiel que jamais de connecter entre eux les francophones d'ici et d'ailleurs, de faire rayonner notre culture et nos contenus à l'international, et de développer un écosystème fort de création et de production de contenus en français partout à travers le pays. Bien que les défis liés à notre modèle de financement demeurent, cette annonce démontre la volonté du gouvernement de collaborer avec nous à une solution durable pour assurer la pérennité de notre mission de service public. »

- Yann Paquet, président-directeur général, TV5 Québec Canada

