Le gouvernement du Canada soutient notre secteur de l'audiovisuel de renommée mondiale, lequel met de l'avant des récits diversifiés et dynamiques qui attirent le public d'ici et du monde entier.

TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a assisté au 50e Festival international du film de Toronto (TIFF), où il a rencontré des membres de l'industrie canadienne du film et visité le centre des congrès et le marché du TIFF. Le ministre a fait la déclaration suivante :

« Le secteur audiovisuel canadien joue un rôle important en racontant au monde entier nos histoires dans toute leur diversité et leur beauté. Ces histoires reflètent notre culture et font partie de notre identité. Elles soudent les familles et les communautés canadiennes, et façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure.

Cette industrie est également un moteur économique clé qui soutient l'emploi et stimule l'innovation dans tout le pays. Elle est essentielle à l'édification d'un Canada fort.

C'est pourquoi des rendez-vous comme le TIFF, qui célèbre nos histoires et les personnes qui les racontent, sont si importants.

Depuis cinq décennies, le TIFF présente des films qui changent la façon dont les gens perçoivent le monde, tout en faisant la promotion des arts, de la culture et du tourisme au Canada.

Voilà une mission que le gouvernement du Canada appuie avec enthousiasme. C'est pourquoi, dans le budget de 2024, nous avons prévu un investissement pluriannuel de 23 millions de dollars dans le TIFF. Grâce à ces fonds, il pourra élargir son offre, notamment grâce à son marché, une nouvelle mesure audacieuse destinée aux professionnels du secteur qui verra le jour en septembre 2026.

Au nom de la population canadienne, je remercie le TIFF de nous rassembler pour célébrer le talent de nos artistes et le cinéma international, en plus d'offrir aux artistes une plateforme pour partager leurs récits. »

