LIVELY, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, était aujourd'hui à Ionic Mechatronics, à Lively, en Ontario, pour présenter les crédits d'impôt pour les investissements propres dans le cadre des engagements pris dans le budget 2023 pour bâtir l'économie propre du Canada.

Tout en tirant profit des assises que le gouvernement met en place depuis 2015, le budget de 2023 prévoit une série d'investissements majeurs afin de garantir que l'économie propre du Canada peut assurer la prospérité et la création d'emplois pour la classe moyenne, tout en faisant prospérer des communautés plus dynamiques partout au Canada. Ces engagements s'articulent autour de trois axes :

des crédits d'impôt à l'investissement assortis de dispositions visant à garantir que les travailleurs en perçoivent les bénéfices

Du financement stratégique à faible coût

Des investissements ciblés pour répondre aux besoins particuliers des secteurs ou des projets revêtant une importance économique nationale

Ensemble, ces investissements inciteront les entreprises à réduire leurs émissions, à devenir des chefs de file de l'économie mondiale propre et à créer de nouveaux emplois pour les Canadiennes et les Canadiens de la classe moyenne.

Grâce à un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7, le budget 2023 contribuera à bâtir un Canada plus sûr, plus durable et plus abordable pour les citoyens d'un bout à l'autre du pays.

Citation :

"Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que l'économie canadienne reste compétitive et durable pour les générations à venir. L'accent que nous mettons sur l'électricité propre, les chaînes d'approvisionnement mondiales et les crédits d'impôt à l'investissement attirera de nouveaux investissements, créera des emplois bien rémunérés et contribuera à bâtir l'économie propre du Canada. Grâce à ces investissements dans le budget 2023, nous deviendrons un fournisseur fiable de biens et de ressources dont un monde à consommation nette zéro a besoin en Ontario et dans tout le Canada."

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

