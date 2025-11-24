HALIFAX, NS, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le Canada atlantique traverse l'un des moments les plus importants de son histoire économique. Vu l'élan économique, il est de notre responsabilité collective de faire en sorte que notre région en tire pleinement parti. Si nous coordonnons nos efforts et marchons ensemble vers un même but, le Canada atlantique pourra s'assurer une position économique beaucoup plus solide au pays et dans le reste du monde. De l'énergie propre à la défense, au tourisme et à d'autres domaines offrant des possibilités, sept des chefs d'entreprise les plus respectés de la région se sont réunis pour lancer la prochaine phase de croissance économique dans l'ensemble de la région.

Pour diriger ce travail, l'honorable Sean Fraser, député fédéral de Nova-Centre, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique a nommé des membres du tout premier Panel économique du Canada atlantique. Chaque membre apporte de l'expérience dans la croissance des entreprises et la création d'emplois. Leur travail reflétera l'urgence de ce moment - façonné par l'évolution du commerce mondial, le changement technologique rapide et la nécessité de solutions audacieuses et pratiques qui augmentent la productivité et ouvrent la croissance à long terme du Canada atlantique. Les membres du panel sont :

Don Mills (président) - Président de Crane Cove Holdings; cofondateur de Narrative Research; ancien président-directeur général (PDG) de Corporate Research Associates; coauteur de Toward Prosperity .

. Cathy Bennett - Cofondatrice de Sandpiper Ventures; ancienne PDG du Bennett Group; dirigeante chevronnée dans les domaines de l'énergie, des technologies et des politiques publiques.

Mike Cassidy - PDG du Cassidy Group, qui possède Coach Atlantic et Maritime Bus. Entrepreneur possédant une vaste expérience dans divers secteurs industriels au cours des 40 dernières années; a dirigé des entreprises dans les secteurs du transport, du tourisme, de l'agriculture et de l'immobilier.

Joyce Carter - Présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax; reconnue pour avoir stimulé la croissance économique et son leadership dans l'aviation.

J. Scott McCain - Président de McCain Foods; président de JSM Capital; ancien cadre supérieur chez Aliments Maple Leaf.

Chef Terry Richardson - Chef de la Première Nation de Pabineau; ancien membre des Forces armées canadiennes (FAC); promotion de programmes d'exploitation minière et de la santé communautaire.

Anne Whelan - Actionnaire principale et directrice générale de Seafair Capital; administratrice principale de la Banque du Canada; administratrice du Groupe CSA et de Nova Leap Health; vice-présidente de The Gathering Place.

Les membres du panel rencontreront des personnes et des entreprises de partout au Canada atlantique en 2026 pour prendre connaissance de ce qui fonctionne, ce qui freine la région et des secteurs où le Canada atlantique peut prospérer. Ils recenseront non seulement les occasions sectorielles, mais aussi les obstacles structurels, réglementaires et culturels qui pourraient limiter le plein potentiel économique de la région. Plus de détails sur les engagements seront annoncés au cours de la nouvelle année.

Le panel présentera un ensemble final de recommandations d'ici la fin de l'été 2026. Ils ont reçu un mandat clair de fournir un rapport unique, axé sur des mesures pratiques pour créer des emplois, augmenter la productivité, soutenir les petites et moyennes entreprises et renforcer les collectivités. Le travail du panel reflétera les missions économiques plus larges du gouvernement du Canada, allant de la diversification du commerce à l'attraction de talents de classe mondiale, tout en recensant les secteurs où la position du Canada atlantique est particulièrement favorable à l'atteinte de résultats nationaux. Le travail du panel mettra en lumière des solutions qui nécessitent un effort collectif du gouvernement et du secteur privé afin que la croissance à long terme soit portée coude à coude par les personnes qui connaissent le mieux la région.

« Nous réunissons les meilleurs chefs d'entreprise locaux parce que nous voulons que les Canadiens de l'Atlantique bénéficient de leur part équitable des occasions qui se présentent dans notre région. Le panel sera sur la route l'an prochain pour entendre directement les gens et les entreprises sur ce qui fonctionne et ce qui nous freine. Ils produiront un rapport qui aidera à guider à la fois les gouvernements et le secteur privé afin de faire les bons investissements pour créer de bons emplois et renforcer nos collectivités. Ce travail ne peut pas est accompli uniquement par le gouvernement et je suis reconnaissant que ces dirigeants s'impliquent pour notre région. »

- L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député pour Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Comme David Campbell et moi l'avons écrit dans notre récent livre Toward Prosperity: The Transformation of Atlantic Canada's Economy, la région est à un moment clé pour profiter de l'élan qui s'est établi, mais pour saisir cette occasion, elle doit faire preuve d'ambition et d'audace. J'espère que le Panel économique du Canada atlantique contribuera à cet effort et à cet élan. »

- Don Mills, Panel économique du Canada atlantique

Faits en bref

Le Panel économique du Canada atlantique sera en fonction jusqu'en septembre 2026, lorsqu'il remettra un rapport unique et des recommandations au gouvernement du Canada. Le rapport sera rendu public.

Les membres du panel rencontreront des personnes et des entreprises de partout au Canada atlantique en 2026. Plus de détails sur les engagements seront annoncés au cours de la nouvelle année.

Les recommandations du panel visent à orienter à la fois les investissements gouvernementaux et privés afin que les Canadiens de l'Atlantique puissent profiter de nouvelles occasions dans les années à venir.

Le mandat du panel porte sur des mesures pratiques pour augmenter la productivité, créer des emplois et renforcer la croissance économique à long terme dans la région.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, député fédéral de Nova-Centre, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a lancé le Panel économique du Canada atlantique. Grâce aux idées et aux contributions novatrices de diverses personnes de l'ensemble de la région, ce groupe mené par le secteur privé contribuera à tracer la voie d'un avenir économique solide au Canada atlantique.

Sept des chefs d'entreprise les plus estimés de la région ont uni leurs forces, s'appuyant sur de nouvelles perspectives et les contributions des collectivités du Canada atlantique, afin de diriger la prochaine vague de progrès économique.

Don Mills (président) est président de Crane Cove Holdings Limited ainsi qu'associé et administrateur de CABCO Communications. Il est cofondateur et associé de Total Marketing & Communications (TMC) aux Bermudes et de sa société affiliée Narrative Research Bermuda. Auparavant, il a été président-directeur général (pdg) et cofondateur de Research Associates (maintenant Narrative Research), entreprise qu'il a vendue en 2018. Il est actuellement coanimateur du balado Insights au réseau Acadia Broadcasting Network et a récemment coécrit avec David Campbell un livre intitulé Toward Prosperity: The Transformation of Atlantic Canada's Economy.

Mills a siégé à plus d'une vingtaine de conseils d'administration au cours de sa carrière, notamment à l'Administration de l'aéroport international d'Halifax, à l'Université Dalhousie, à la Chambre de commerce d'Halifax, au Halifax Partnership et à Centraide. En 2022, il a été intronisé au temple de la renommée des affaires de la Nouvelle-Écosse.

Cathy Bennett est cofondatrice de Sandpiper Ventures et ancienne pdg du Bennett Group. Dirigeante chevronnée en tant que présidente de conseil d'administration, administratrice, investisseuse et cheffe d'entreprise, elle compte plus de tente ans d'expérience dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, des marchés financiers, des technologies et des politiques publiques.

Ses travaux portent sur les grands projets de développement des ressources, les initiatives de transition énergétique, les technologies à double usage et de pointe, ainsi que les stratégies de mise à l'échelle qui renforcent la compétitivité régionale. Reconnue pour sa capacité à naviguer dans des environnements complexes regroupant plusieurs intervenants et à harmoniser les intérêts de l'industrie, des gouvernements et des collectivités, elle a constamment fait progresser la productivité, l'attraction d'investissements et la croissance à long terme.

Mike Cassidy est le PDG du groupe Cassidy, qui possède Coach Atlantic et Maritime Bus. Il est l'un des entrepreneurs les plus connus au Canada atlantique, possédant une vaste expérience dans divers secteurs industriels. Sa participation à diverses entreprises au cours des 40 dernières années a recoupé de nombreux secteurs, dont le camionnage à longue distance, la gestion des déchets, la vente automobile au détail, le tourisme et l'accueil, l'aménagement immobilier, les conseils aux entreprises, la vente et le marketing, le transport en autocar, la production en serre climatisée et les initiatives agricoles durables. Son groupe d'entreprises actuel compte près de 700 employés qui se concentrent sur le transport en autocar, les excursions à terre pour les croisiéristes, l'agriculture durable et l'aménagement immobilier.

Joyce Carter est présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax, rôle qu'elle assume depuis 2014. Sous son leadership, les retombées économiques et l'impact sur l'emploi d'Halifax Stanfield ont doublé. L'aéroport soutient actuellement plus de 24 000 emplois et génère plus de 4 milliards de dollars en activité économique annuelle, consolidant son rôle de pierre angulaire de l'économie néo-écossaise et de la connectivité mondiale du Canada atlantique.

Carter est active dans la gouvernance nationale et internationale de l'aviation et siège à plusieurs conseils d'administration régionaux et communautaires liés au transport, au tourisme et aux services financiers. Elle est colonelle honoraire de la 12e Escadre Shearwater, détient un baccalauréat en commerce de l'Université Saint Mary's et un doctorat honorifique en commerce, est Fellow CPA et s'est mérité la désignation IAS.A en 2015. Elle a été nommée parmi les 50 meilleurs pdg du Canada atlantique et les 100 femmes les plus influentes du Canada, et a reçu la Médaille du couronnement du roi Charles III.

J. Scott McCain est président du conseil d'administration de McCain Foods Limited. Il est aussi président de JSM Capital Corporation (une société privée de portefeuille d'investissements). En 2014, il a pris sa retraite en tant que président et chef de l'exploitation du groupe agroalimentaire des Aliments Maple Leaf, rôle qu'il assumait depuis 1999. De 1995 à 1999, il a été premier vice-président chez Aliments Maple Leaf. Avant de se joindre à cette entreprise, McCain a été vice-président de la production chez McCain Foods Limited au Canada. Il s'est joint à McCain Foods en 1978, où il a occupé des postes à responsabilités croissantes dans les domaines de la fabrication et des opérations. McCain détient un baccalauréat en commerce de l'Université Mount Allison (1978). Il siège au conseil d'administration de SeaFort Capital Inc., du Saint John Major Junior Hockey Club Limited et de l'Institut Fraser, et il est président du conseil d'administration de la Margaret and Wallace McCain Family Foundation Inc.

Le chef Terry Richardson a été élu chef de la Première Nation de Pabineau en avril 2020 après avoir agi comme conseiller pendant huit ans. Auparavant, il a été gestionnaire des avantages sociaux des Mi'kmaq pour Trevali Mining, où il a prodigué des conseils pour l'élaboration de programmes d'exploitation minière souterraine. En outre, le chef Richardson a servi pendant 25 ans dans les Forces armées canadiennes, œuvrant dans les secteurs de l'administration, des services financiers et des contrats de la fonction du génie construction.

Il est également un membre actif de la communauté, siégeant aux conseils d'administration du Réseau de santé Vitalité et de l'Université de Moncton.

Anne Whelan est une entrepreneure, administratrice et leader dans le domaine des affaires et des soins de santé établie à St. John's. En tant qu'actionnaire principale et directrice générale de Seafair Capital, l'une des entreprises canadiennes les mieux gérées, Whelan dirige et supervise un groupe diversifié d'entreprises largement organisées autour de la santé et du mieux-être communautaires, en plus d'avoir vécu le parcours semé d'embûches que représente la création, le développement et l'élaboration d'un groupe d'entreprises, y compris quelques solutions de soins de santé nouvelles et novatrices qui gagnent en popularité au Canada. Elle a reçu de nombreuses distinctions régionales et nationales pour son leadership en affaires, notamment en étant nommée pdg de l'année par l'Atlantic Business Magazine, intronisée au temple de la renommée des affaires de T.-N.-L. et nommée entrepreneure de l'année Startup Canada. Whelan est actuellement administratrice principale de la Banque du Canada, en plus de siéger au conseil d'administration de plusieurs entreprises, dont celui du Groupe CSA et de Nova Leap Health, et elle est également vice-présidente de The Gathering Place.

Les membres du Panel feront participer des intervenants de tout le Canada atlantique en 2026 pour recueillir des renseignements, établir un consensus et orienter des recherches et des analyses ciblées qui guideront leurs recommandations.

Ils présenteront leurs constatations ainsi que des recommandations claires et applicables au gouvernement du Canada d'ici septembre 2026, suivies d'une diffusion publique.

