Un projet de deux ans élargit les marchés, renforce la durabilité et stimule l'innovation dans l'ensemble du secteur

SAINT JOHN, NB, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le secteur aquacole du Canada atlantique joue un rôle essentiel dans l'économie de la région, en créant des emplois, en attirant des investissements et en soutenant les collectivités rurales et côtières. Pour tirer parti de cette force, l'Atlantic Canada Fish Farmers Association (ACFFA) dirige une initiative de deux ans visant à faire progresser la croissance et la durabilité de la pisciculture, assurant ainsi des avantages à long terme pour l'industrie et les communautés qui en dépendent.

Stimuler la croissance de l'industrie aquacole du Canada atlantique

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, a annoncé un investissement de 473 000 $ du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance et la durabilité de l'industrie de la pisciculture du Canada atlantique. L'initiative est axée sur la croissance et la durabilité du secteur, l'attraction d'investissements et la promotion de l'innovation par l'engagement de l'industrie et la diversification des marchés. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA.

Avec plus de 2 800 personnes employées dans l'industrie aquacole du Canada atlantique et une contribution économique annuelle directe de plus de 240 millions de dollars, ce secteur est un moteur économique clé. Cette nouvelle initiative s'appuiera sur le succès du secteur en entreprenant des activités telles que le perfectionnement de la main-d'œuvre et des compétences, des campagnes de marketing et des ateliers d'innovation pour renforcer la durabilité et accroître la compétitivité.

Dans le cadre de cet effort, l'ACFFA coordonnera également une délégation de représentants de l'industrie du Canada atlantique pour participer à Aquanor 2025 en Norvège, l'un des principaux salons commerciaux de l'aquaculture au monde. Cette mission aidera les entreprises du Canada atlantique à établir des liens avec des partenaires mondiaux, à explorer de nouvelles technologies et à attirer des investissements dans la région. La délégation s'appuiera sur le succès d'Innovation Norway 2024, où les principaux intervenants de l'industrie du Canada atlantique ont participé à l'échange de connaissances et à la collaboration pour faire progresser le secteur de l'aquaculture.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser la croissance économique, à soutenir les industries rurales et à assurer la prospérité du secteur de l'aquaculture au Canada atlantique pour les années à venir.

Citations

« L'industrie aquacole du Canada atlantique fournit des milliers d'emplois et met des produits de la mer durables sur les tables du pays et du monde entier. En investissant dans la recherche, la formation et les partenariats mondiaux, votre gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de l'APECA, veille à ce que cette industrie continue de croître et de créer des emplois pour les années à venir. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA



« L'industrie salmonicole du Canada atlantique est un moteur d'activité économique, d'innovation et de création d'emplois. Cet investissement aidera le secteur à renforcer sa compétitivité mondiale tout en assurant un avenir durable à l'aquaculture dans notre région. »

- Wayne Long, député de Saint John-Rothesay



« L'aquaculture en mer est un élément essentiel du secteur des produits de la mer durables du Canada atlantique. Elle crée d'importantes opportunités économiques dans les communautés rurales et côtières tout en produisant des produits de la mer sains. L'annonce d'aujourd'hui souligne le rôle vital qu'elle joue dans notre région. »

- Susan Farquharson, directrice exécutive, Atlantic Canada Fish Farmers Association

Les faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada annoncé aujourd'hui provient du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, qui aide les entreprises et les organismes sans but lucratif à créer une économie forte, productive et concurrentielle.

annoncé aujourd'hui provient du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( l'Agence de promotion économique du atlantique, qui aide les entreprises et les organismes sans but lucratif à créer une économie forte, productive et concurrentielle. L'Atlantic Canada Fish Farmers Association (ACFFA) est une association industrielle sans but lucratif qui représente les salmoniculteurs et les entreprises connexes de la région. L'association a été créée en 1987 et représente environ 81 membres, dont des agriculteurs, des producteurs d'aliments du bétail et des partenaires de l'industrie.

La délégation dirigée par l'ACFFA à Aquanor 2025 en Norvège présentera l'expertise du Canada atlantique en aquaculture, renforcera les liens avec l'industrie et explorera de nouveaux débouchés.

atlantique en aquaculture, renforcera les liens avec l'industrie et explorera de nouveaux débouchés. L'événement Innovation Norway 2024 a facilité la collaboration et l'échange de connaissances, soutenant le développement de pratiques aquacoles durables et innovantes.

