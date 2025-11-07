HALIFAX, NS, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à un événement au cours duquel l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, parlera du budget fédéral et des mesures prises pour bâtir une économie forte pour la prochaine génération.

Une discussion informelle avec Patrick Sullivan, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Halifax, portera sur divers sujets, notamment le commerce, l'énergie propre, la défense, la productivité et la compétitivité.

Date : le lundi 10 novembre 2025

Heure : 12 h 45

Lieu :

Halifax Marriott Harbourfront

1919, rue Upper Water

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence doivent s'inscrire à l'avance, au plus tard à 17 h aujourd'hui, le 7 novembre 2025.

Veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer votre inscription.

pour confirmer votre inscription. Veuillez vous adresser à l'équipe de la Chambre de commerce de Halifax sur place pour toute demande relative à l'équipement audiovisuel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]