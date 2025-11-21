HALIFAX, NS, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, député fédéral de Nova-Centre ainsi que ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, pour le lancement du nouveau Panel économique du Canada atlantique, une initiative dirigée par le secteur privé visant à accélérer la croissance et à débloquer des occasions de transformation dans la région.

Le ministre Fraser et le président du panel Don Mills auront une discussion informelle pour présenter les membres du Panel économique de l'Atlantique, expliquer en quoi il se distingue des initiatives similaires, et comment les leaders d'affaires, les secteurs et les gouvernements travailleront ensemble pour accélérer la prospérité dans l'Atlantique canadien.

La conversation sera diffusée en direct. Accédez-y ici :

https://www.youtube.com/@APECACanada

Date : Le lundi 24 novembre 2025

Heure : 16 h 30 HNA

16 h 30 | Bienvenue et mot du ministre

17 h | Discussion informelle (diffusée en direct)

17 h 30 | Remarques de clôture

Lieu :

Lot Six Bar and Restaurant

1685, rue Argyle

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Si vous prévoyez y assister, veuillez répondre d'ici 14 h HNA le 24 novembre à :

[email protected]

SOURCE Agence de promotion économique du Canada atlantique

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]