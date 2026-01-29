Un soutien financier de l'APECA aide les constructeurs et travailleurs des métiers à adopter des méthodes de construction modernes et plus rapides

FREDERICTON, NB , le 29 janv. 2026 /CNW/ - Les Canadiens de tout le pays ressentent la pression d'un marché du logement tendu. L'une des façons les plus rapides d'y remédier consiste à bâtir des maisons plus vite et plus efficacement.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé un soutien fédéral pour 28 nouveaux projets qui modernisent la façon de construire des maisons au Canada atlantique. Grâce à l'APECA, le gouvernement du Canada verse presque 13 millions de dollars afin d'aider les constructeurs, fournisseurs et travailleurs des métiers à adopter des méthodes de construction modernes, comme la construction modulaire et préfabriquée. Ces investissements soutiennent et font progresser le travail de Maisons Canada, qui s'efforce d'accroître l'offre de logements et d'améliorer la façon de construire des maisons dans les régions où la capacité de construction doit se développer pour répondre à la demande.

Cela inclut un investissement de 1,8 M$ dans deux projets pour le centre de recherche sur la construction hors site de l'Université du Nouveau-Brunswick afin d'aider les petites et moyennes entreprises de construction à tester de nouvelles techniques de construction, à adopter des méthodes de construction modulaires et préfabriquées ainsi qu'à améliorer leur productivité.

« Nous investissons presque 13 millions de dollars au Canada atlantique pour moderniser la façon de construire des maisons, dont 1,8 million ici à l'Université du Nouveau-Brunswick. Ce financement aide les constructeurs et les fabricants à tester la construction modulaire et préfabriquée, à réduire les retards et à mener à bien des projets immobiliers plus rapidement. »

- L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député fédéral de Nova-Centre, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le travail en cours au centre de recherche sur la construction hors site de l'Université du Nouveau-Brunswick fait progresser la construction de logements modernes dans la région. Ces investissements permettent aux entreprises locales de tester de nouvelles idées, d'adopter des méthodes de construction de pointe et d'accroître leur productivité, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement en matière de logement au Nouveau-Brunswick et au Canada atlantique. »

- David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) (secrétaire parlementaire) et député fédéral de Fredericton - Oromocto

Le financement annoncé aujourd'hui est versé par le Programme de croissance économique régionale par l'innovation de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR).

Les projets financés aident les entreprises à moderniser leurs équipements et à accroître leur productivité, renforçant ainsi les chaînes d'approvisionnement de la construction résidentielle et faisant progresser les méthodes de construction modulaires, préfabriquées et écoénergétiques.

2024-2025) au moyen de l'IRICR, laquelle est administrée par les agences de développement régional (ADR), en vue d'appuyer les solutions novatrices en matière de logement grâce à des technologies de construction modernes. Au Canada atlantique, l'APECA verse 3,9 millions de dollars au titre de l'IRICR afin d'aider les entreprises et les organisations à améliorer la chaîne d'approvisionnement locale en matière de logement et à faciliter l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle.

L'IRICR est une initiative à durée limitée qui prend fin le 31 mars 2026. Les projets visant à accélérer l'utilisation de méthodes de construction modernes et novatrices continueront d'être soutenus par les programmes de base de l'APECA.

