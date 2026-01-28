Le ministre Fraser annoncera un soutien fédéral pour construire plus de logements, plus rapidement, dans l'ensemble du Canada atlantique English
28 janv, 2026, 13:29 ET
FREDERICTON, NB, le 28 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, fera une annonce liée au logement et à la construction résidentielle au Canada atlantique, à l'Offsite Construction Research Centre de l'Université du Nouveau Brunswick, à Fredericton.
David Myles, député de Fredericton-Oromocto, participera également.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date : 29 janvier 2026
Heure: 12 h 45 (HNA)
Lieu : UNB's Offsite Construction Research Centre's High-Performance Buildings Research Lab located in the Collaborative Engineering Research Hub
25 chemin Gillis, Fredericton, N.-B.,
E3C 2G3
Notes à l'intention des médias :
- Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence doivent s'inscrire à l'avance, au plus tard à 10h, le 29 janvier 2026.
- Veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer votre inscription.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]
