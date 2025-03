Le gouvernement du Canada verse plus de 1,5 million de dollars pour soutenir la croissance économique des communautés francophones et bilingues du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 5 mars 2025 /CNW/ - La langue française et les communautés francophones et bilingues sont des éléments essentiels de ce qui rend le Manitoba unique. Mars est le mois de la Francophonie, une période pour explorer et célébrer la riche diversité, culture et histoire des francophones. Le Manitoba compte 16 municipalités bilingues dynamiques. Ces communautés font partie intégrante de l'identité, de la croissance économique et de la vitalité culturelle de la province.

Le ministre Duguid annonce des investissements fédéraux visant à soutenir les communautés francophones et bilingues du Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 1 557 150 dollars dans trois projets visant à soutenir la croissance économique des communautés francophones et bilingues du Manitoba. Ces projets contribueront à renforcer le marché du travail francophone dans les municipalités bilingues et à soutenir les entreprises touristiques francophones de la province. Plus de 200 emplois seront créés ou maintenus, et plus de 100 petites et moyennes entreprises du Manitoba en bénéficieront.

Il convient de noter qu'un financement de 1,2 million de dollars soutiendra le travail de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba Inc. (AMBM) visant à définir les besoins en main-d'œuvre, à renforcer les capacités culturelles des employeurs et à les mettre en relation avec les nouveaux arrivants, les Autochtones et les jeunes.

Les investissements sont administrés par PrairiesCan et versés dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) et du Programme pour la croissance du tourisme (PCT).

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

AMBM reçoit 1 200 000 dollars pour renforcer le marché du travail dans les municipalités rurales bilingues au Manitoba .

reçoit 1 200 pour renforcer le marché du travail dans les municipalités rurales bilingues au . Le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) reçoit 200 000 dollars pour soutenir les entreprises touristiques francophones du Manitoba .

reçoit 200 pour soutenir les entreprises touristiques francophones du . Entreprises Riel Inc. reçoit 157 150 dollars pour soutenir des expériences touristiques estivales francophones culturelles et récréatives en plein air.

Citations

« Les communautés francophones et bilingues du Manitoba sont essentielles à l'identité, à l'histoire et à la force économique de notre province. Grâce à ces investissements, nous soutenons les entreprises locales, créons des emplois et veillons à ce que notre culture francophone continue de prospérer. En tant que fier Manitobain, j'encourage tout le monde à participer au Mois de la Francophonie et à célébrer les riches contributions de nos communautés francophones à notre province et à notre pays. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Les Prairies offrent des attractions et des expériences uniques qui mettent en valeur la diversité de la culture et des paysages de la région. Partout au pays, notre gouvernement soutient les entreprises et les organismes touristiques locaux par l'entremise du Programme pour la croissance du tourisme. En continuant d'investir dans l'industrie du tourisme, nous contribuons à attirer un plus grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux dans les petites et grandes communautés dynamiques du pays. »

-L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« L'attraction et la rétention d'une main-d'œuvre qualifiée francophone et bilingue sont des leviers incontournables pour la prospérité économique et sociale des collectivités rurales bilingues de notre province. Grâce au soutien de Développement économique Canada pour les Prairies, le projet Renforcer le marché de l'emploi dans les municipalités rurales bilingues du Manitoba permet de structurer nos efforts pour mieux répondre aux besoins des employeurs tout en valorisant l'atout économique unique que représente la francophonie. En favorisant le jumelage entre talents et employeurs, nous contribuons directement au dynamisme du tissu économique local et régional, et nous consolidons les bases d'un avenir prospère pour nos collectivités. »

-Justin Johnson, chef de la direction, Association des municipalités bilingues du Manitoba

Faits en bref

Lors du recensement de 2021, le Canada comptait près de 37 millions d'habitants. Le français est la première langue officielle parlée par 22 % de la population.

comptait près de 37 millions d'habitants. Le français est la première langue officielle parlée par 22 % de la population. Le Manitoba compte 16 municipalités bilingues dynamiques, dont Saint Boniface : la deuxième communauté francophone en importance à l'extérieur du Québec, au cœur de Winnipeg.

