Le financement de plus de 8,3 millions de dollars de PrairiesCan soutiendra la viabilité et le dynamisme des organisations des arts de la scène à Edmonton et à Calgary

EDMONTON, AB, le 7 mars 2025 /CNW/ - Les organisations des arts de la scène des Prairies possèdent collectivement le pouvoir économique et culturel d'enrichir les communautés, d'attirer les visiteurs et les touristes, de créer des emplois et de stimuler l'activité économique. Le gouvernement du Canada investit dans la viabilité et le dynamisme des arts de la scène dans les communautés des Prairies.

Le ministre Duguid annonce des investissements fédéraux visant à développer le secteur des arts de la scène en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 8,3 millions de dollars pour permettre à 13 organisations des arts de la scène de l'Alberta de se développer, de diversifier leurs revenus et de susciter l'intérêt du public par des moyens nouveaux et passionnants.

Du Citadel Theatre d'Edmonton à la Calgary Philharmonic Society, les investissements annoncés aujourd'hui permettront à certaines des principales organisations des arts de la scène de l'Alberta de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de développement et de participation du public, d'améliorer leur portée et l'expérience des visiteurs, et d'accroître la notoriété de leur marque.

Au total, les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de soutenir plus de 75 emplois et de renforcer la résilience économique à long terme des organisations artistiques en les aidant à innover et à améliorer leur offre.

Cette annonce reflète les principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, un engagement à long terme visant à collaborer avec des partenaires dans l'ensemble des Prairies sur leurs priorités pour saisir de nouvelles occasions de créer des emplois bien rémunérés dans une économie compétitive à l'échelle mondiale.

Citations

« Les arts de la scène sont au cœur du paysage culturel de l'Alberta. Plus qu'une simple source de divertissement, ils rassemblent les gens, éveillent la créativité et stimulent la croissance économique tout en créant de bons emplois. Notre gouvernement est fier d'investir dans les organisations des arts de la scène de l'Alberta, en les aidant à se développer, à innover et à inspirer le public. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Les organisations des arts de la scène de partout au pays sont le moteur de l'économie locale. Je me réjouis de voir ce type de financement atteindre notre région, garantissant ainsi que les organisations artistiques d'ici reçoivent le même soutien que celles de l'ensemble du pays. Cette annonce reconnaît l'impact économique des organisations artistiques dans nos communautés - et c'est une bonne affaire pour tout le monde.»

-L'honorable Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre

Faits en bref

L'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP) s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le Canada dans son budget de 2024 de créer des communautés dynamiques et inclusives. L'IASP fournit un soutien ponctuel de 20 millions de dollars sur trois ans (de 2024-2025 à 2026-2027).

dans son budget de 2024 de créer des communautés dynamiques et inclusives. L'IASP fournit un soutien ponctuel de 20 millions de dollars sur trois ans (de 2024-2025 à 2026-2027). Cette initiative octroie des contributions non remboursables directement aux organisations professionnelles à but non lucratif admissibles dans le domaine des arts de la scène afin de soutenir des projets qui contribuent à la viabilité financière et à la croissance du secteur des arts de la scène dans les Prairies.

Le budget de 2024 a également accordé 31 millions de dollars sur deux ans au Fonds du Canada pour la présentation des arts administré par Patrimoine canadien afin d'aider les organismes qui présentent de l'art.

Document d'information

PrairiesCan investit 8 356 420 dollars en fonds non remboursables dans 13 projets réalisés en Alberta dans le cadre de l'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP).

Dans le cadre de l'IASP, les investissements de PrairiesCan soutiennent les organisations locales des arts de la scène pour les aider à regagner et à attirer des auditoires et à diversifier leurs revenus. Le financement soutiendra la résilience économique à long terme des organisations artistiques en les aidant à innover dans leurs pratiques actuelles et à améliorer leur offre.

Edmonton

Ballet Edmonton Society (587 831 dollars )

Créer un portefeuille numérique pour améliorer la narration visuelle et attirer de nouveaux publics.

Créer un portefeuille numérique pour améliorer la narration visuelle et attirer de nouveaux publics. The Citadel Theatre (750 000 dollars )

Mettre en œuvre une stratégie commerciale à multiples facettes afin d'accroître le nombre de spectateurs, de diversifier les sources de revenus et d'améliorer les expériences théâtrales.

Mettre en œuvre une stratégie commerciale à multiples facettes afin d'accroître le nombre de spectateurs, de diversifier les sources de revenus et d'améliorer les expériences théâtrales. Edmonton Opera Association (682 550 dollars )

Améliorer la durabilité et la croissance du public en utilisant des outils numériques novateurs et des stratégies de marque.

Améliorer la durabilité et la croissance du public en utilisant des outils numériques novateurs et des stratégies de marque. Edmonton Symphony Society (750 000 dollars )

Diversifier les sources de revenus, attirer de nouveaux publics et améliorer les opérations commerciales grâce au contenu numérique, à la recherche et au développement.

Diversifier les sources de revenus, attirer de nouveaux publics et améliorer les opérations commerciales grâce au contenu numérique, à la recherche et au développement. Theatre Network Society (170 000 dollars )

Créer un espace et un programme de location complets pour diversifier les revenus.

Calgary

Alberta Ballet Company (750 000 dollars )

Mettre en œuvre une stratégie de marketing afin d'accroître la visibilité et la participation du public au sein de la vibrante scène de ballet de l' Alberta .

Mettre en œuvre une stratégie de marketing afin d'accroître la visibilité et la participation du public au sein de la vibrante scène de ballet de l' . The Alberta Theatre Projects Society (750 000 dollars )

Créer et mettre en œuvre des stratégies de collecte de fonds et de marketing afin de faire revenir les spectateurs et d'attirer de nouveaux publics.

Créer et mettre en œuvre des stratégies de collecte de fonds et de marketing afin de faire revenir les spectateurs et d'attirer de nouveaux publics. Calgary Opera Association (750 000 dollars )

Mettre en œuvre des stratégies de marketing et de développement du public afin d'augmenter les revenus et de diversifier les publics.

Mettre en œuvre des stratégies de marketing et de développement du public afin d'augmenter les revenus et de diversifier les publics. Calgary Philharmonic Society (750 000 dollars )

Mettre en œuvre une nouvelle stratégie de développement du public afin d'augmenter les revenus et la croissance du public et d'étendre la portée de l'orchestre.

Mettre en œuvre une nouvelle stratégie de développement du public afin d'augmenter les revenus et la croissance du public et d'étendre la portée de l'orchestre. Decidedly Jazz Society (484 853 dollars )

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de marketing numérique afin d'attirer de nouveaux publics et d'améliorer les opérations.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de marketing numérique afin d'attirer de nouveaux publics et d'améliorer les opérations. One Yellow Rabbit Theatre Association (539 000 dollars )

Élaborer un plan de développement de fonds et de marketing afin d'augmenter les revenus et le nombre de spectateurs.

Élaborer un plan de développement de fonds et de marketing afin d'augmenter les revenus et le nombre de spectateurs. Theatre Calgary (750 000 dollars )

Améliorer les pratiques de développement des affaires, exécuter des campagnes de marketing et mettre en œuvre des outils de participation afin d'accroître son auditoire.

Améliorer les pratiques de développement des affaires, exécuter des campagnes de marketing et mettre en œuvre des outils de participation afin d'accroître son auditoire. Vertigo Theatre Society (642 186 dollars )

Créer un département de développement de fonds pour soutenir ses efforts de diversification des revenus.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Erik Nosaluk, Directeur, Communications, Bureau du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 613-790-0373, [email protected]; Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]