Un financement de plus de 1,8 million de dollars accordé par l'intermédiaire de PrairiesCan permettra de renforcer la capacité des entreprises agricoles de l'Alberta à pénétrer de nouveaux marchés et à faire progresser des technologies novatrices

EDMONTON, AB, le 4 mars 2025 /CNW/ - D'un bout à l'autre de l'Alberta, les innovateurs cherchent de nouvelles façons de créer des produits agricoles qui répondent mieux aux besoins de l'économie changeante d'aujourd'hui. De la recherche et de la mise en œuvre de nouvelles technologies au développement et à la mise sur le marché de produits essentiels, les professionnels de l'industrie s'efforcent d'apporter des améliorations clés pour ajouter de la valeur à l'écosystème agricole et agroalimentaire de l'Alberta.

En coordonnant les efforts des différents ministères fédéraux et en partenariat avec tous les ordres de gouvernement et l'industrie, le gouvernement du Canada permet aux petites et moyennes entreprises agricoles de l'Alberta de tirer parti des possibilités qu'offre la province en matière de création de produits et de services dont le monde entier a besoin.

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 1,8 million de dollars pour permettre à quatre organismes à but non lucratif de soutenir l'industrie albertaine de l'agriculture à valeur ajoutée.

Voici les projets recevant un soutien :

New Harvest Canada , établie à Edmonton, reçoit un million de dollars pour faire progresser un système de production alimentaire plus résilient grâce aux pratiques d'agriculture cellulaire, qui sont des technologies émergentes permettant de produire des aliments à partir de cellules. Cet investissement renforcera la capacité de l'industrie agricole de l' Alberta à tirer parti de la demande mondiale croissante de sources alimentaires complémentaires, à soutenir la biofabrication à valeur ajoutée dans les Prairies et à relier les producteurs agricoles canadiens aux chaînes d'approvisionnement de l'agriculture cellulaire.

, basée à Fort Vermilion, reçoit 262 pour élargir les possibilités de recherche et d'apprentissage visant à améliorer les pratiques agricoles. Les fonds permettront à l'association de trouver des moyens novateurs de réduire les risques liés à l'adoption de pratiques agricoles résistantes au climat, tout en présentant des ateliers et des événements permettant aux producteurs de se familiariser avec les technologies dans des domaines tels que l'agriculture régénératrice et de précision. Alberta Sugar Beet Growers , située à Taber, reçoit 223 647 dollars pour commercialiser et développer des solutions d'entreposage de la betterave à sucre et ouvrir de nouveaux marchés pour les betteraves à sucre cultivées en Alberta . Ce financement s'ajoute à un financement antérieur de PrairiesCan de plus de 242 000 dollars , ce qui porte le financement total à plus de 466 000 dollars .

, située à Taber, reçoit 223 pour commercialiser et développer des solutions d'entreposage de la betterave à sucre et ouvrir de nouveaux marchés pour les betteraves à sucre cultivées en . Ce financement s'ajoute à un financement antérieur de PrairiesCan de plus de 242 , ce qui porte le financement total à plus de 466 . Economic Development Lethbridge reçoit 405 285 dollars pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'investissement pour le Canada's Western Gateway, dans le Sud de l' Alberta , et pour aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés. Ce projet nécessitera une collaboration avec les municipalités situées le long de la section albertaine du corridor commercial CANAMEX, ainsi qu'avec des partenaires industriels clés, afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement durable dans la région.

Au total, ces investissements devraient permettre de maintenir et de soutenir une cinquantaine d'emplois tout en profitant directement à 350 petites et moyennes entreprises du secteur agricole et agroalimentaire de l'Alberta.

Conformément aux principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, ces investissements permettent de collaborer à des initiatives, de s'appuyer sur les priorités locales et de tirer parti des atouts régionaux pour soutenir le développement économique. Le résultat consiste à rendre possible une économie carboneutre durable et prospère en renforçant les capacités et le perfectionnement des compétences dans les communautés des Prairies et en apportant un soutien à la croissance des entreprises.

Citations

« Le secteur agricole et agroalimentaire à valeur ajoutée de l'Alberta est un moteur économique essentiel, qui alimente la croissance et la prospérité des petites et grandes communautés de la province. Notre gouvernement est fier d'aider les petites et moyennes entreprises à renforcer leurs capacités, à faire progresser les technologies novatrices et à saisir de nouvelles occasions sur les marchés mondiaux. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Investir dans les entreprises agricoles et agroalimentaires de l'Alberta, c'est investir dans les moyens de subsistance des Albertains. Je suis fier que notre gouvernement fasse des investissements clés pour améliorer les technologies, la recherche et la production agricoles qui jetteront les bases d'un secteur agricole à valeur ajoutée durable et prospère pour les années à venir. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

Faits en bref

Le financement fédéral de 1 890 956 dollars accordé à quatre organisations albertaines provient du programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PrairiesCan, ainsi que du programme Développement économique et diversification des collectivités.

accordé à quatre organisations albertaines provient du programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PrairiesCan, ainsi que du programme Développement économique et diversification des collectivités. Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies consiste à écouter nos partenaires des Prairies et à favoriser la collaboration et la coopération afin d'atteindre l'objectif commun de bâtir une économie forte et prospère dans les Prairies.

Les principes fondamentaux du Cadre comprennent une orientation régionale et locale, le soutien à la réconciliation économique avec les peuples autochtones, le respect des sphères de compétence, un dialogue plus ouvert et l'amélioration de la coordination fédérale.

