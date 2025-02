Le Nord du Manitoba se prépare à devenir un carrefour mondial pour le commerce des minéraux critiques. Le gouvernement du Canada accorde 45 384 634 dollars pour maintenir la liaison ferroviaire et favoriser la réconciliation économique avec les Autochtones au Manitoba.

WINNIPEG, MB, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Les Prairies produisent ce dont le monde a besoin : de l'énergie, des denrées alimentaires, des minéraux critiques, des produits manufacturés et des technologies de pointe. À mesure que la transition vers une énergie propre s'accélère à l'échelle mondiale, la demande de matières premières essentielles au stockage de l'énergie et à une économie carboneutre augmente, et les peuples autochtones du Manitoba sont appelés à jouer un rôle clé dans ce domaine.

Le ministre Duguid annonce des investissements fédéraux pour mettre en place des moyens de transport abordables dans le Nord et renforcer les débouchés commerciaux pour le Canada (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

La situation géographique du Manitoba, au centre de l'Amérique du Nord, lui confère un puissant avantage concurrentiel sur le plan commercial. Une bonne infrastructure commerciale, permettant de transporter des charges lourdes vers de nouveaux marchés, est essentielle pour prendre de l'élan. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier de soutenir la vision économique du Manitoba en tant que carrefour de commerce mondial pour l'énergie propre.

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, au nom de l'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 43 millions de dollars dans l'Arctic Gateway Group (AGG), afin de maintenir un service ferroviaire fiable, abordable et sûr pour 33 000 résidents du Nord du Manitoba. AGG est un partenariat entre 29 Premières Nations et 12 communautés isolées desservies par le chemin de fer de la baie d'Hudson, propriété d'AGG. Cet investissement complète la revitalisation de la ligne ferroviaire. Ce projet permettra d'accroître les possibilités de développement économique et commercial, de faciliter l'exportation des produits des Prairies vers davantage de marchés mondiaux, de stimuler la création d'emplois, d'accroître la résilience de la main-d'œuvre et de renforcer le leadership économique autochtone.

Le ministre Duguid a également annoncé l'octroi de plus de 2,3 millions de dollars à des partenariats avec les gouvernements autochtones et l'University College of the North, financement qui permettra d'accélérer le développement de la capacité du Manitoba à produire les minéraux critiques dont le monde a besoin. Ces investissements soutiennent la formation et le perfectionnement des compétences des Autochtones dans leurs communautés d'origine, ce qui leur permet d'obtenir de bons emplois dans un secteur stratégique.

Voici quelques-uns de ces projets :

La Première Nation de Sagkeeng reçoit 218 500 dollars pour soutenir des initiatives clés visant à renforcer les capacités et la formation de la main-d'œuvre afin que les membres puissent participer dans l'ensemble du secteur à l'appui de la mine Tanco et de plusieurs partenariats de projets d'exploration minière précoces ou avancés.

reçoit 218 500 dollars pour soutenir des initiatives clés visant à renforcer les capacités et la formation de la main-d'œuvre afin que les membres puissent participer dans l'ensemble du secteur à l'appui de la mine Tanco et de plusieurs partenariats de projets d'exploration minière précoces ou avancés. La Première Nation de Marcel Colomb reçoit 390 000 dollars pour offrir aux membres de sa communauté un programme de formation à la préparation à l'emploi, afin de soutenir le développement de l'exploitation minière d'Alamos Gold.

reçoit 390 000 dollars pour offrir aux membres de sa communauté un programme de formation à la préparation à l'emploi, afin de soutenir le développement de l'exploitation minière d'Alamos Gold. La Nation crie de Norway House reçoit 353 395 dollars pour étendre les programmes de formation à la prestation de services qui favorisent les possibilités d'emploi permanent dans le secteur pour les membres de la communauté, dans le cadre du projet de mine Minago - la première mine appartenant aux Premières Nations au Manitoba .

reçoit 353 395 dollars pour étendre les programmes de formation à la prestation de services qui favorisent les possibilités d'emploi permanent dans le secteur pour les membres de la communauté, dans le cadre du projet de mine Minago - la première mine appartenant aux Premières Nations au . L'University College of the North reçoit 1 154 129 dollars pour développer la formation autochtone.

La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-joint.

Le financement de ces investissements est assuré par le Programme de contributions pour les services ferroviaires voyageurs (PCSFV) de Transports Canada, le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) de PrairiesCan et l'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) de Services aux Autochtones Canada.

Citations

« Il s'agit de maintenir les liens entre les communautés du Nord, de renforcer le leadership économique des Autochtones et de positionner le Manitoba en tant qu'acteur clé sur le marché mondial des minéraux critiques. Un service ferroviaire fiable et abordable est essentiel pour le Nord, et ces investissements garantiront qu'il reste un lien vital pour les communautés et les entreprises. Simultanément, nous créons de nouvelles possibilités dans le domaine de l'exploitation des mines et des minéraux, en aidant les communautés autochtones à acquérir des compétences, à obtenir de bons emplois et à stimuler la croissance économique. Il s'agit d'un investissement à long terme dans l'avenir du Manitoba et dans la transition vers l'énergie propre au Canada.

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Les investissements de notre gouvernement au Manitoba contribueront à assurer la stabilité et la croissance économiques à long terme, en aidant les communautés, les entreprises et les industries à prospérer dans un environnement compétitif et en constante évolution.

L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital, Manitoba

« Churchill offre d'énormes possibilités dans les domaines de l'exploitation minière, de l'agriculture et de l'énergie. Les investissements de notre gouvernement stimulent l'économie du Nord du Manitoba, accroissent le commerce international et ouvrent de nouvelles perspectives économiques pour tous les Manitobains. Ces nouveaux investissements consolideront la force économique du Manitoba et ouvriront notre province à de nouvelles possibilités commerciales. »

Wab Kinew, premier ministre du Manitoba

« Arctic Gateway est prêt à se mettre au service des Canadiens. Le port de Churchill et le chemin de fer de la baie d'Hudson sont prêts à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à rendre l'économie plus résiliente. Nous pouvons ajouter à la fois de la capacité et du choix pour que les vastes ressources de l'Ouest canadien soient acheminées vers les marchés étrangers, et nous avons prouvé notre capacité à expédier des minéraux critiques, des produits agricoles et bien d'autres marchandises à l'international. »

Chris Avery, directeur général, Arctic Gateway Group

« Ce financement permettra à l'UCN d'offrir une formation pratique et pertinente aux étudiants du Nord et aux étudiants autochtones. L'UCN sert des membres des communautés de tout le Manitoba qui doivent se déplacer pour suivre une formation, et ce projet fait en sorte que le logement ne soit pas un obstacle à l'obtention d'une bonne formation débouchant sur de bons emplois. »

Doug Lauvstad, président et vice-chancelier, University College of the North

« Pour Sagkeeng, nos membres sont notre ressource la plus précieuse. Avec le soutien financier du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, nous investissons dans nos ressources humaines en ouvrant la voie à des carrières dans l'industrie minière. Nous sommes ravis d'être en mesure d'augmenter le nombre de membres de Sagkeeng qui participent au secteur minier du Manitoba. Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par le Canada par l'intermédiaire du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques. »

Chef EJ Fontaine, Première Nation de Sagkeeng

« La signature de l'entente sur les répercussions et les avantages avec Alamos Gold Inc. marque une étape importante pour la Première Nation de Marcel Colomb, car elle garantit que notre communauté bénéficiera de l'exploitation qui a lieu sur notre territoire traditionnel. Grâce au soutien généreux de Développement économique Canada pour les Prairies, nous saisissons cette occasion de former et de perfectionner une main-d'œuvre qualifiée qui répondra aux besoins de l'industrie minière aujourd'hui et pour les générations futures. Ce partenariat va au-delà de la croissance économique; il s'agit de créer des changements durables et positifs pour nos membres et de veiller à ce que les avantages socio-économiques de ces projets restent dans notre communauté pendant toute la durée de vie des mines et au-delà. »

Chef Delhia Hart-Francois, Première Nation de Marcel Colomb

« Grâce au soutien de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), la Nation crie de Kiciwapa jette les bases d'une Nation favorable au développement, et entre dans l'histoire en transformant la façon dont l'exploration minière et la mobilisation sont abordées au Manitoba. Ensemble, nous établissons une norme novatrice en matière de croissance durable, de collaboration et de prospérité pour les générations futures. »

Chef Floyd North, Kiciwapa Cree Nation Association Inc.

« Le projet Minago, détenu à 100 % par la Nation crie de Norway House, offrira des emplois et des perspectives économiques à des centaines de Manitobains et de membres de nos Premières Nations pour les générations à venir, rompant ainsi le cycle de la pauvreté que nous avons enduré. L'exploitation de nos ressources tout en protégeant nos terres, notre air et notre eau créera un avenir plus radieux, des possibilités réalistes et des emplois. Je crois qu'un nouvel avenir plus radieux commence aujourd'hui. Je tiens à remercier le ministre et le personnel de PrairiesCan pour leur aide à la formation des membres de Norway House, nous aidant à tracer une nouvelle voie pour les peuples autochtones du Canada. »

Chef Larson Anderson, Nation crie de Norway House

Faits en bref

Au cours des six dernières années, le Canada a investi 277 millions de dollars dans la restauration, l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de la baie d'Hudson et des actifs de l'AGG. L'investissement annoncé aujourd'hui, qui sera réalisé dans le cadre du Programme de contributions pour les services ferroviaires voyageurs de Transports Canada, repose sur ces engagements et souligne l'importance de ce service ferroviaire essentiel, qui constitue un lien vital pour 33 000 résidents du Nord du Manitoba dont l'accès routier est limité, voire inexistant.

a investi 277 millions de dollars dans la restauration, l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de la baie d'Hudson et des actifs de l'AGG. L'investissement annoncé aujourd'hui, qui sera réalisé dans le cadre du Programme de contributions pour les services ferroviaires voyageurs de Transports Canada, repose sur ces engagements et souligne l'importance de ce service ferroviaire essentiel, qui constitue un lien vital pour 33 000 résidents du Nord du dont l'accès routier est limité, voire inexistant. L'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) fournit un financement à l'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba , créée pour aider davantage les communautés autochtones à participer aux possibilités d'exploitation et d'exploration minières, à y répondre et à en tirer profit, en fonction de leurs plans et priorités communautaires. Cette initiative permet de maximiser les bénéfices pour les communautés locales.

, créée pour aider davantage les communautés autochtones à participer aux possibilités d'exploitation et d'exploration minières, à y répondre et à en tirer profit, en fonction de leurs plans et priorités communautaires. Cette initiative permet de maximiser les bénéfices pour les communautés locales. Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est une approche fondée sur des principes visant à créer une économie prospère et durable dans les Prairies, approche qui repose sur la collaboration locale et régionale et favorise la réconciliation économique avec les peuples autochtones.

Document d'information

Le Programme de contributions pour les services ferroviaires voyageurs (PCSFV) fournit des fonds pour garantir que des services ferroviaires voyageurs sûrs, fiables, viables et durables sont offerts dans certaines régions du pays où ces services sont le seul moyen de transport de surface pour les communautés éloignées.

Arctic Gateway Group - 43 millions de dollars sur deux ans pour financer les réparations annuelles, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer de la baie d'Hudson. Cet investissement garantira un accès durable à des moyens de transport abordables, à des services médicaux et à des produits de première nécessité, de The Pas à Churchill. Il s'agit d'une région où les routes praticables par tous les temps sont rares, où certaines communautés n'ont aucun accès routier et où le réseau de routes de glace est sensible au changement climatique. Le chemin de fer de la baie d'Hudson relie le seul port arctique en eau profonde du Canada au réseau de transport de surface de l'Amérique du Nord, qui jouera un rôle de plus en plus important dans l'expédition de marchandises et de produits de base canadiens vers des destinations du monde entier. Le chemin de fer de la baie d'Hudson peut transporter des minéraux critiques vers le Nord et vers le Sud, à destination des marchés internationaux. En août dernier, l'Arctic Gateway Group a expédié des minéraux critiques à destination de l' Europe . Le chemin de fer et le port de Churchill assurent une liaison essentielle avec la région de Kivalliq, au Nunavut, qui est indispensable au réapprovisionnement. Tout en répondant aux besoins des communautés à chaque arrêt de la ligne, le chemin de fer de la baie d'Hudson crée également des débouchés économiques et favorise la prospérité bien au-delà de son tracé. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à la croissance des entreprises locales, notamment à la création d'emplois et à la sécurité. Les possibilités se multiplieront dans les domaines du commerce, de l'exploitation minière, de la foresterie et du tourisme. À l'instar de Churchill, destination touristique internationalement reconnue, de nombreuses Premières Nations situées le long du chemin de fer disposent d'attractions naturelles et d'industries culturelles très demandées tout au long de l'année.

- pour financer les réparations annuelles, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer de la baie d'Hudson.

Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) - 877 110 dollars financés par Services aux Autochtones Canada et administrés par Développement économique Canada pour les Prairies

L'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) est un programme fédéral unique administré par Services aux Autochtones Canada en collaboration avec un réseau croissant de plus de 20 partenaires fédéraux. Son approche pangouvernementale novatrice permet de favoriser l'intégration des Autochtones dans des projets de développement économique complexes et de grande envergure qui couvrent un large éventail de secteurs industriels au Canada. L'IPS permet de combler les lacunes en matière de financement qui font obstacle à la participation des Autochtones aux possibilités économiques. Elle favorise également les partenariats entre des autorités fédérales et non fédérales afin d'obtenir des fonds et un soutien supplémentaires pour les projets qui ne sont pas admissibles à un financement fédéral.

L'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba, administrée par Développement économique Canada pour les Prairies, a été créée dans le cadre de l'IPS afin d'aider les communautés autochtones à participer aux possibilités d'exploitation et d'exploration des minéraux, à y répondre et à en tirer profit, en fonction de leurs plans et priorités communautaires. Cette initiative a été conçue en partenariat avec les peuples et les communautés autochtones en fonction de leurs priorités autodéterminées dans ce secteur, de manière à les appuyer.

Le Manitoba est bien placé pour jouer un rôle clé dans la production de minéraux critiques. En effet, 30 des 34 minéraux figurant sur la liste des minéraux critiques du Canada pour 2024 se trouvent dans la province. Sur ces 30 minéraux, 20 font l'objet d'une exploration ou d'une production active au Manitoba, y compris les six minéraux que le Canada considère comme les plus susceptibles d'alimenter l'offre et la fabrication nationales.

Première Nation de Marcel Colomb - 390 000 dollars pour mettre en œuvre un programme de préparation à l'emploi au Manitoba .

pour mettre en œuvre un programme de préparation à l'emploi au . Kiciwapa Cree Nation Association Inc. - 250 610 dollars pour soutenir le plan de mobilisation et d'expansion de la prospection de la Kiciwapa Cree Nation Association Inc.

pour soutenir le plan de mobilisation et d'expansion de la prospection de la Kiciwapa Cree Nation Association Inc. Première Nation de Sagkeeng - 218 500 dollars pour renforcer le perfectionnement de la main-d'œuvre du secteur minier dans la Première Nation de Sagkeeng.

pour renforcer le perfectionnement de la main-d'œuvre du secteur minier dans la Première Nation de Sagkeeng. Nation Dakota Birdtail Sioux - 18 000 dollars pour soutenir la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages et d'un cadre pour le développement économique et les possibilités d'emploi.

Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) - 1 507 523 dollars, financés par Développement économique Canada pour les Prairies

Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) soutient des initiatives de développement économique qui aident les collectivités des Prairies à se développer et à se diversifier. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan aide les collectivités à tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts.

University College of the North - 1 154 129 dollars pour élargir le programme de formation à l'embauche pour les étudiants autochtones à la Northern Manitoba Mining Academy.

- pour élargir le programme de formation à l'embauche pour les étudiants autochtones à la Northern Manitoba Mining Academy. Nation crie de Norway House - 353 395 dollars pour aider la Nation crie de Norway House à mettre en œuvre un programme de formation au Manitoba .

Le soutien apporté par DEDC et l'IPS permet d'investir dans la population manitobaine et dans les produits manitobains, produits qui sont ensuite exportés par le corridor commercial de l'Arctique. Cet été, une cargaison de minéraux critiques a été envoyée en Europe.

