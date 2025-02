Une aide de plus de 6,7 millions de dollars accordée par l'intermédiaire de PrairiesCan permettra à des entreprises locales de développer leurs activités et de commercialiser des solutions novatrices

EDMONTON, AB, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La région d'Edmonton est une source florissante de diversification économique en Alberta, où se trouvent certaines des entreprises les plus innovatrices et à forte croissance qui renforcent notre économie nationale. Le gouvernement du Canada aide les petites et moyennes entreprises de pointe d'Edmonton à poursuivre leur croissance et à créer des emplois de qualité sur lesquels les Canadiens et les Canadiennes peuvent compter.

Le ministre Duguid annonce des investissements fédéraux destinés à accélérer la croissance des entreprises à Edmonton (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 6,7 millions pour aider des entreprises d'Edmonton à croître en les aidant à devenir plus productives et compétitives, et à accéder à de nouveaux marchés pour leurs produits et services. Chacune de ces entreprises est chef de file dans le développement d'applications novatrices dans des secteurs allant des technologies de construction durable et des solutions de santé numériques à la fabrication de pointe et aux énergies renouvelables.

Voici les entreprises locales qui reçoivent un soutien :

Levven Electronics reçoit jusqu'à 1 257 000 dollars pour améliorer sa capacité de fabrication, constituer une équipe nationale de marketing et de vente et élargir la gamme de produits de sa technologie brevetée de construction résidentielle, technologie qui rend les maisons plus abordables et plus durables en réduisant les coûts et les matériaux.

reçoit jusqu'à 1 257 000 dollars pour améliorer sa capacité de fabrication, constituer une équipe nationale de marketing et de vente et élargir la gamme de produits de sa technologie brevetée de construction résidentielle, technologie qui rend les maisons plus abordables et plus durables en réduisant les coûts et les matériaux. CARE Group reçoit jusqu'à 1 500 000 dollars pour étendre sa plateforme numérique de santé mentale à plus de 50 communautés rurales et autochtones d'un bout à l'autre du Canada , dans le but d'améliorer l'accès à des soins de santé mentale de haute qualité pour les populations mal servies.

reçoit jusqu'à 1 500 000 dollars pour étendre sa plateforme numérique de santé mentale à plus de 50 communautés rurales et autochtones d'un bout à l'autre du , dans le but d'améliorer l'accès à des soins de santé mentale de haute qualité pour les populations mal servies. Demir Engineering Ltd. reçoit jusqu'à 2 500 000 dollars pour développer la production interne de produits industriels novateurs en bimétal et à matrice métallique, accroître ses activités de fabrication de pointe, augmenter ses effectifs et pénétrer de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

reçoit jusqu'à 2 500 000 dollars pour développer la production interne de produits industriels novateurs en bimétal et à matrice métallique, accroître ses activités de fabrication de pointe, augmenter ses effectifs et pénétrer de nouveaux marchés nationaux et internationaux. Grengine reçoit jusqu'à 1 500 000 dollars pour augmenter la production de sa technologie de pointe de stockage d'énergie par batterie pendant qu'elle développe la fabrication, réduit les coûts et accélère le déploiement de ses batteries prêtes à l'emploi pour les infrastructures essentielles et les sites d'exploitation éloignés.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient contribuer à la création d'environ 100 emplois et à l'amélioration de la capacité des entreprises locales à accéder aux talents, aux technologies et aux ressources dont elles ont besoin pour commercialiser les innovations produites en Alberta sur de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

Conformément aux priorités du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, ces investissements ont trait à la collaboration étroite sur des priorités locales et au renforcement des atouts locaux afin de saisir des occasions pour une économie prospère et durable dans les Prairies.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui aideront certaines des entreprises les plus novatrices et à forte croissance d'Edmonton à réaliser leur plein potentiel, à se développer, à conquérir de nouveaux marchés et à créer davantage d'emplois de qualité pour la population canadienne. Notre gouvernement est fier de soutenir le secteur des technologies de l'Alberta en fournissant les capitaux et les ressources nécessaires pour renforcer sa compétitivité et proposer au monde entier des solutions conçues en Alberta. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Edmonton est un chef de file mondial en matière d'innovation, à l'avant-garde des nouveaux produits et services dans les domaines des technologies de construction durable, des solutions de santé numériques, de la fabrication de pointe, des énergies de remplacement et bien plus encore. Les investissements de notre gouvernement contribuent à renforcer la réputation de la région d'Edmonton en matière de mise sur le marché de nouvelles idées dans un large éventail de secteurs et d'industries. »

-L'honorable Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre

« Cet investissement de PrairiesCan change la donne pour Levven. Il nous permet d'augmenter notre production, d'étendre notre portée commerciale et marketing et d'accélérer l'adoption de notre technologie de construction durable. En réduisant le gaspillage de matériaux et les coûts de main-d'œuvre, nous rendons les maisons plus abordables et plus écoénergétiques, ce qui profite aux constructeurs, aux propriétaires et à l'environnement. Nous sommes ravis d'accroître notre impact et de faire profiter davantage de communautés au Canada et au-delà de l'innovation de Levven. »

-James Keirstead, président, Levven Electronics Ltd.

« L'accès à un soutien en santé mentale ne devrait pas être un privilège, mais un droit pour chaque Canadien et Canadienne, quel que soit son lieu de résidence. Cet investissement de PrairiesCan permet à CARE Group d'étendre son programme numérique de santé mentale à des populations mal servies dans tout le Canada, comblant ainsi des lacunes critiques en matière de soins grâce à des solutions novatrices et évolutives. Nous sommes honorés de participer à cette initiative, et nous nous employons à donner aux communautés les outils dont elles ont besoin pour améliorer leur bien-être mental et leur état de santé général. »

-Ray Yue, cofondateur et directeur général, CARE Group

« La technologie de Grengine redéfinit la sécurité énergétique. En tant que seul fabricant de batteries au monde à intégrer la cybersécurité dans ses circuits imprimés, nous établissons une nouvelle référence mondiale en matière d'énergie sûre, évolutive et durable. Cet investissement de PrairiesCan nous permet d'étendre notre production, de réduire nos coûts et d'accélérer le déploiement de notre technologie de stockage d'énergie prête à l'emploi, afin de fournir une énergie sûre et sans émissions aux industries, aux sites d'exploitation éloignés et aux infrastructures essentielles. »

-Connie Stacey, directrice générale, Grengine

Faits en bref

L'aide de plus 6,7 millions de dollars annoncée aujourd'hui dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PrairiesCan.

