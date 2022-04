OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, termine aujourd'hui une visite réussie à Washington D.C. En tant que premier ministre de la Santé à se rendre au Capitole en plus de cinq ans, il a rencontré son homologue américain ainsi que des intervenants clés pour discuter de priorités sanitaires communes à l'échelle nationale et internationale, notamment de l'importance de l'équité dans la réponse à la COVID-19.

Pendant son voyage de deux jours, le ministre a notamment eu des réunions productives avec le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, la directrice de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), la Dre Carissa Etienne, et des cadres supérieurs de la Banque mondiale. Le ministre a aussi pris part à une table ronde avec des scientifiques et des experts en santé publique des États-Unis organisée par le Global Health Policy Center du Center for Strategic and International Studies afin de discuter des leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ainsi que de la préparation nationale et internationale en cas de pandémie future.

Au cours de ces réunions, le ministre Duclos a également parlé de l'importance de l'équité en matière de vaccins. Il a réaffirmé que les vaccins étaient le moyen de sortir de cette pandémie, mais pas sans que tous les pays y aient accès, et il a souligné l'annonce la plus récente du Canada d'un financement supplémentaire de 220 millions de dollars au Mécanisme COVAX pour assurer l'achat, la livraison et la distribution de vaccins contre la COVID-19 pour les pays à faible revenu.

Afin de renforcer le rôle de chef de file du Canada dans des secteurs clés de la santé mondiale, notamment le lien entre santé et droits, le ministre Duclos a rencontré des représentants du Centre pour les droits reproductifs. La réunion comprenait des discussions sur la santé des femmes et des personnes de diverses identités sexuelles et de genre, ce qui illustre l'engagement du Canada à promouvoir les droits en matière de santé sexuelle et reproductive pour tous.

Enfin, les discussions ont également mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre les deux pays et de la coopération aux forums du G7, du G20 et de l'Assemblée mondiale de la Santé, en vue d'améliorer la santé mondiale et d'établir des chaînes essentielles d'approvisionnement médical pour les Canadiens, les Américains et tous les citoyens du monde.

Dans l'ensemble, cette visite a permis de renforcer la collaboration avec les États-Unis par rapport aux priorités sanitaires communes. Elle illustre aussi l'engagement et le leadership du Canada en matière de santé mondiale et d'équité en santé. La visite du ministre est une étape concrète de la réalisation de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada mise en place par le premier ministre Trudeau et le président Biden en février 2021, puis renforcée en novembre 2021.

Citation

« Les répercussions sociales, économiques et sanitaires de la COVID-19 ont été sans précédent au Canada et partout dans le monde. Notre gouvernement comprend que la résolution d'un problème mondial exige une solution mondiale, et cela comprend de faire progresser la collaboration avec notre plus proche voisin et allié, les États-Unis. Grâce à notre solide partenariat, nous continuerons de veiller à ce que la santé des Canadiens, des Américains et de tous les citoyens du monde demeure une priorité absolue pendant la pandémie et après. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

