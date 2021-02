OTTAWA, ON, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement continue d'investir dans la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes durant la pandémie de COVID-19 et de créer les conditions d'une solide reprise économique.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2020-2021 à la Chambre des communes.

Avec ce Budget supplémentaire des dépenses (C), le gouvernement cherche à obtenir l'approbation du Parlement pour dépenser un total de 13,4 milliards de dollars en dépenses votées. Le budget des dépenses présente également des renseignements, à titre de référence uniquement, sur les augmentations et les diminutions des dépenses législatives.

Environ 9,9 milliards de dollars (soit 74 %) de ces montants sont destinés à soutenir la réponse du gouvernement aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 sur la population canadienne.

Au moyen de ce budget supplémentaire des dépenses, le gouvernement continue de soutenir la réponse d'urgence à la pandémie, notamment la recherche médicale, le développement de vaccins, le soutien aux communautés autochtones et l'achat d'équipements de protection individuelle et de matériel médical. Le gouvernement propose aussi un financement pour les priorités économiques clés en cours.

En présentant des plans de dépenses dans le cadre du budget des dépenses, le gouvernement offre aux Canadiens et aux Canadiennes, ainsi qu'aux parlementaires, de la transparence et un aperçu de la façon dont il prévoit investir l'argent des contribuables pour répondre aux priorités de la population canadienne.

Citation

« Notre gouvernement continue d'investir dans la santé et le bien-être des Canadiens durant la pandémie de COVID-19, notamment par des mesures essentielles de soutien social et économique. En même temps, nous sommes déterminés à répondre aux priorités courantes qui correspondent aux attentes des Canadiens, tout en assurant la transparence dans la gestion des fonds publics pour obtenir des résultats. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Ce budget supplémentaire des dépenses comprend 18,6 milliards de dollars pour diverses dépenses législatives prévues, ainsi que des diminutions des dépenses législatives de 24 milliards de dollars, ce qui correspond à une diminution totale de 5,4 milliards de dollars des dépenses législatives prévues.

Le Budget supplémentaire des dépenses (C) est le dernier budget du cycle financier du gouvernement pour l'exercice 2020-2021, qui continue à traiter les priorités des plans ministériels, ainsi que les réponses et les programmes associés à la pandémie.

Le Budget supplémentaire des dépenses présente des renseignements sur les besoins de dépenses supplémentaires qui, soit n'ont pas été développés suffisamment à temps pour être inclus dans le Budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses précédents, soit ont été affinés pour tenir compte de l'évolution des programmes et des services.

Les postes législatifs sont ceux que le Parlement a approuvés par le biais d'autres lois qui définissent à la fois l'objet des dépenses et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées. Les dépenses législatives sont affichées dans le Budget supplémentaire des dépenses à titre d'information uniquement.

L'objectif principal du Budget des dépenses est de soutenir l'examen par le Parlement des projets de loi de crédits, qui sont les instruments juridiques permettant d'autoriser certains paiements.

Liens connexes

Restez connecté

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias): Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil du Trésor, 613-369-3170; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), ATS (appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.tbs-sct.gc.ca