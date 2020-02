Le ministre Duclos dépose le Budget principal des dépenses de 2020-2021

Le gouvernement met en œuvre un plan de dépenses responsable et transparent qui vise à garantir que chaque Canadien a la possibilité de réussir.

OTTAWA, le 27 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a déposé à la Chambre des communes le Budget principal des dépenses de 2020-2021 au nom de 122 ministères et organismes.

Le Budget principal des dépenses poursuit le plan du gouvernement qui consiste à soutenir la classe moyenne, à lutter contre les changements climatiques, à établir les infrastructures communautaires indispensables et à faire croître l'économie. Les principaux plans de dépenses sont aussi axés sur la prestation de services essentiels aux peuples autochtones, un soutien pour le développement international, la paix et la sécurité, et la promotion de la politique de défense du Canada de façon responsable.

Des investissements continueront à garantir une meilleure qualité de vie aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cela comprend une somme de 5,4 milliards de dollars destinée aux services de santé et aux services sociaux pour les Autochtones et une autre somme de 2,4 milliards de dollars qui permettra de favoriser l'atteinte de l'autodétermination.

Le gouvernement compte également aller de l'avant avec le soutien international offert par le Canada au moyen d'autres investissements de 4,8 milliards de dollars pour le développement mondial et la planification de la paix et de la sécurité, et de 52,5 millions de dollars pour aider les Canadiens qui sont confrontés à des difficultés à l'étranger. De plus, pour protéger le Canada et la population canadienne, il prévoit une somme de 9,7 milliards de dollars qui servira à soutenir les forces prêtes à combattre.

Des détails sur la façon dont les ministères et organismes comptent utiliser ces allocations financières, ainsi que leurs objectifs et résultats attendus, seront bientôt publiés dans leurs plans ministériels annuels respectifs.

« Le plan de notre gouvernement vise à investir dans le Canada et les Canadiens qui souhaitent des communautés en meilleure santé, ainsi que la sécurité publique et mondiale. Nous sommes résolus à gérer les fonds publics de façon ouverte et transparente, en nous fondant sur l'atteinte de résultats. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Le Règlement de la Chambre des communes prévoit que le Budget principal des dépenses doit être déposé le 1 er mars au plus tard.

prévoit que le Budget principal des dépenses doit être déposé le 1 mars au plus tard. En tout, 122 ministères et organismes fédéraux sont représentés dans le Budget principal des dépenses.

Le Budget principal des dépenses comprend de l'information sur les sommes de 125,2 millions de dollars en crédits budgétaires votés et de 179,5 milliards de dollars en dépenses législatives déjà autorisées en vertu de lois en vigueur, pour un total de 304,6 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues pour assurer la prestation des programmes et des services aux Canadiens.

Les dépenses indiquées dans le Budget principal des dépenses sont des montants maximums pour lesquels chaque organisation fédérale demande une autorisation de dépenser pour 2020-2021.

Les plans ministériels comprendront des renseignements détaillés sur les besoins en matière de ressources figurant dans le Budget principal des dépenses selon le mandat, les priorités et les activités de chacune des organisations fédérales.

