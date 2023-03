SCARBOROUGH, ON, le 30 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, était à Scarborough pour présenter investissements du budget de 2023 visant à rendre la vie plus abordable.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830 000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 361 600 ici en Ontario. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré et le taux de participation à la population active des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février, grâce au soutien du système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès.

L'épicerie coûte plus cher aujourd'hui, et la hausse des prix des produits de première nécessité est une source d'inquiétude pour de nombreux Canadiens. Afin de rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit un nouveau remboursement pour l'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé pour 11 millions de Canadiennes et de Canadiens qui en ont le plus besoin. En moyenne, il aidera les personnes vulnérables à mettre plus d'aliments abordables sur la table en fournissant une aide financière supplémentaire pouvant atteindre 467 $ pour les couples avec enfants admissibles, 234 $ pour les personnes célibataires sans enfant et 225 $ pour les personnes âgées.

Il est essentiel de veiller à ce que les Canadiens reçoivent des marchandises abordables à temps. Les chaînes d'approvisionnement des transports du Canada jouent un rôle essentiel dans notre économie en permettant à nos entreprises de transporter leurs produits afin d'assurer un accès rapide aux marchandises. Le budget de 2023 reconnaît la nécessité d'atténuer les vulnérabilités de nos chaînes d'approvisionnement au moyen d'investissements ciblés, y compris 27 millions de dollars sur cinq ans en vue de l'établissement d'un bureau des chaînes d'approvisionnement des transports. Le bureau des chaînes d'approvisionnement des transports travaillera avec l'industrie pour intervenir lors de perturbations et mieux coordonner les mesures visant à renforcer la capacité, l'efficacité et la fiabilité de l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement des transports du Canada. Le renforcement de la chaîne d'approvisionnement du Canada aidera à garder l'argent dans les poches des Canadiens et contribuera à bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

Citations

« Partout au pays, les Canadiennes et les Canadiens réclament des mesures pour rendre la vie plus abordable, et c'est exactement pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour améliorer le rendement de nos chaînes d'approvisionnement en transport. Le budget de 2023 prévoit un plan concret assorti d'investissements stratégiques pour veiller à ce que notre réseau de transport et d'approvisionnement du Canada soit résilient et fiable, ce qui permettra d'acheminer des marchandises vers nos communautés et de permettre à nos entreprises d'exporter leurs produits partout dans le monde. Avec la création du nouveau bureau des chaînes d'approvisionnement des transports et le remboursement pour l'épicerie, nous nous attaquons directement à l'augmentation du coût de la vie et nous aidons à faire en sorte que les Canadiens aient plus d'argent dans leurs poches. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les gens qui résident à Scarborough me disent tous les jours que tout semble de plus en plus cher. Et cela force les familles à faire des choix difficiles pour étirer le plus possible chaque chèque de paie. Tout ce que nous pouvons faire pour réduire les prix, et garder plus d'argent dans les poches des familles qui en ont le plus besoin, est très utile. Des mesures comme le remboursement pour épicerie aideront de nombreuses familles de Scarborough et nous continuerons, en tant que gouvernement, de mettre l'accent sur l'abordabilité. »

Salma Zahid

Députée de Scarborough-Centre

« Scarborough-Agincourt compte de nombreux habitants, en particulier des personnes âgées et des familles, qui bénéficieront du nouveau remboursement pour les articles d'épicerie. Même si les temps sont difficiles, le nouveau remboursement pour les articles d'épicerie, ainsi que d'autres mesures annoncées récemment, comme le Régime canadien de soins dentaires et la réduction des frais indésirables, rendront la vie plus abordable pour toute la population canadienne. »

Jean Yip

Députée de Scarborough-Agincourt

