OTTAWA, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Le 8 janvier 2020, des missiles surface-air iraniens ont abattu le vol 752 (PS752) du transporteur Ukraine International Airlines près de Téhéran et ont tué 176 personnes, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents et de nombreuses autres personnes qui avaient des liens avec le Canada. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires étrangers pour améliorer la sécurité aérienne mondiale et empêcher que des tragédies comme celle du vol PS752 ne se reproduisent.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a rejoint virtuellement la 223e séance du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), pour discuter des progrès réalisés dans le cadre de la destruction du vol PS752 et de l'initiative sur la sécurité aérienne du Canada.

Le ministre a réitéré la position de longue date du Canada au sujet de la destruction du vol PS752 et a condamné l'Iran avec la plus grande fermeté pour ses actions qui ont mené à la tragédie et pour sa gestion par la suite, y compris l'absence de réponses de sa part. Il a noté que l'Iran n'a pas reconnu la dangerosité de ses opérations militaires et n'a pas fait le nécessaire pour prendre les mesures afin de prévenir cette tragédie. Le ministre a également exprimé l'engagement continu du Canada en vue d'obtenir de la justice, de la transparence et de l'imputabilité pour les victimes du vol PS752 et leurs familles.

Le ministre Alghabra a aussi fait part de l'intention du Canada de poursuivre ses efforts en vue de renforcer les règles internationales. Son but est de s'attaquer aux limites révélées par l'enquête iranienne et d'améliorer la conduite des enquêtes à l'avenir, dans les cas où l'État d'occurrence a causé la destruction d'un aéronef civil ou y a participé.

C'est ce qui rend l'initiative sur la sécurité aérienne si importante. Dans le cadre de l'initiative sur la sécurité aérienne, le Canada collabore avec l'OACI, d'autres organisations internationales et des experts de l'industrie de l'aviation civile du monde entier pour améliorer la sécurité et la sûreté des compagnies aériennes commerciales et prévenir de nouvelles tragédies. Le ministre Alghabra a annoncé que le Canada accueillera un autre forum sur la sécurité aérienne à la fin de 2021 ou au début de 2022.

De plus, le ministre a abordé les récentes mesures inhabituelles, excessives et inacceptables prises par les autorités biélorusses à l'encontre du vol 4978 de RyanAir, déclarant que la communauté mondiale doit rester vigilante afin de protéger la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Le Canada, dans le cadre de son initiative sur la sécurité aérienne, a pris rapidement des mesures aux côtés de ses alliés pour protéger les aéronefs civils qui survolent l'espace aérien du Bélarus.

« Je souhaite exprimer ma gratitude au Conseil de l'OACI pour son soutien et à cette organisation pour tout le travail entrepris depuis mars 2020 sur l'initiative sur la sécurité aérienne. Grâce aux efforts continus de nombreux intervenants de la communauté internationale, nous avons fait progresser les travaux sur l'initiative sur la sécurité aérienne. Je me réjouis à l'idée de la poursuite de notre collaboration sur le travail important qui nous attend. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

SOURCE Transports Canada

