RICHMOND, BC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, fera une annonce de financement significative concernant les chaînes d'approvisionnement et l'amélioration de la capacité de fret à l'aéroport international de Vancouver. Il sera accompagné par le député de Steveston--Richmond-Est, Parm Bains, le député de Surrey Centre, Randeep Sarai et par la présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Vancouver, Tamara Vrooman.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le jeudi 11 janvier 2024



Heure : 11 h 00 (HNP)



Endroit : Aéroport international de Vancouver

5960 Miller Road

Richmond (Colombie-Britannique)

V7B 1C2



Remarque : Une pièce d'identité émise par le gouvernement et des chaussures fermées seront requises

