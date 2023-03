SURREY, BC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement fassent croître l'économie et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé qu'un financement pouvant atteindre 23 millions de dollars serait accordé à Global Agriculture Trans-Loading Inc., dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un projet visant à améliorer la capacité ferroviaire à Surrey, en Colombie-Britannique.

Grâce à ce financement, Global Agriculture Trans-Loading Inc. pourra faire de nombreux achats, y compris :

un embranchement de trois voies ferrées;

de nouveaux chariots porte-conteneurs;

des pousseurs de wagons;

des convoyeurs de déchargement;

de l'équipement d'ensachage.

Ces améliorations à l'infrastructure et à la capacité ferroviaires permettront à Global Agriculture Trans-Loading Inc. de doubler ses activités et amélioreront l'efficacité de la circulation des produits agricoles et des grains entre différents modes de transport. La réduction des retards et des goulots d'étranglement dans le processus de transfert fera en sorte que les produits agricoles canadiens puissent atteindre plus rapidement les marchés mondiaux.

Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement, favoriser la croissance économique et créer plus de possibilités pour les entreprises canadiennes. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Les exportateurs canadiens comptent sur une chaîne d'approvisionnement solide. Cet investissement aidera à réduire les retards et les goulots d'étranglement dans le transfert des produits agricoles d'un mode de transport à un autre. Ainsi, les produits du Canada pourront atteindre les marchés mondiaux de façon efficace. Il contribuera aussi à faire croître notre économie et créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« La fiabilité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité des corridors commerciaux du pays sont essentielles au succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Cet investissement aidera à améliorer la capacité ferroviaire et à accélérer le transbordement des produits, tout en créant des emplois pour l'économie locale, ici à Surrey. »

Sukh Dhaliwal

Député de Surrey--Newton

« Le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement est essentiel pour veiller à ce que les produits du Canada atteignent efficacement le marché mondial. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires pour octroyer le Fonds national des corridors commerciaux, qui aidera à accroître l'infrastructure et la capacité. Ce faisant, le processus de transfert des produits agricoles entre différents modes de transport sera plus efficace. La fiabilité des transports au Canada repose sur cette efficacité et est la clé du succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. »

Randeep Sarai

Député de Surrey-Centre

« Le Fonds national des corridors commerciaux permettra à Global Agriculture Trans-Loading (GATL) de doubler les exportations actuelles de produits agricoles de 750 000 à 1,5 million de tonnes de biens dans ses installations existantes, ce qui lui permettra d'ajouter 1 milliard de dollars en exportations par année. Comme le gouvernement canadien l'a reconnu, le projet d'expansion de GATL réduira les goulots d'étranglement le long des corridors d'exportation, ce qui réduira les coûts et rendra les produits canadiens plus concurrentiels à l'étranger. Ce projet fera de GATL un point de liaison encore plus précieux entre la chaîne d'approvisionnement de l'agriculture spécialisée canadienne et les marchés de l'Indo-Pacifique et sud-américains en pleine expansion. »

Johnny Sangha

Global Agriculture Trans-Loading Inc.

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

