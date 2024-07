OTTAWA, ON, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Les communautés que nous construisons devraient être des endroits où les Canadiens et les jeunes familles peuvent s'enraciner et construire leur avenir. Des communautés connectées font croître notre économie, aident les entrepreneurs à s'établir et offrent à chacun une chance équitable de réussir. Marine Atlantique S.C.C. est la société d'État fédérale qui assure un service de traversier quotidien toute l'année pour le transport de marchandises et de personnes entre North Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Channel-Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce service de traversier est essentiel pour les Terre-Neuviens et Labradoriens, les Canadiens de l'Atlantique et leurs communautés et est un maillon critique du réseau de transport du Canada.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé que le gouvernement élimine la politique qui obligeait Marine Atlantique S.C.C. à récupérer, par le biais des revenus, 65 % de la plupart de ses dépenses d'exploitation. En éliminant cette politique de recouvrement des coûts, le gouvernement maintient des services abordables pour les résidents, les touristes et les entreprises. Sans cette politique formelle de recouvrement des coûts, Marine Atlantique S.C.C. est mieux à même de répondre aux besoins des passagers et de garantir des services de traversier continus, sûrs et fiables.

Citation

« Marine Atlantic est un service essentiel pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens, ainsi que pour les Canadiens de l'Atlantique. Notre gouvernement élimine la politique globale de recouvrement des coûts, car c'est la chose juste à faire. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Les gens ressentent de la pression en ce moment. Plus d'argent pour Marine Atlantique signifie maintenir des tarifs abordables et réduire le coût des marchandises. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre du travail et Ministre des aînés

« Marine Atlantique est essentielle pour les habitants de Terre-Neuve et du Labrador. En aidant à réduire leurs coûts, nous contribuons à maintenir des prix bas pour tous. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural du Canada

Les faits en bref

Les services de Marine Atlantique S.C.C. font partie intégrante de l'économie régionale, puisque la société assure le transport de denrées périssables, de fournitures médicales, de marchandises dangereuses, et permet aux résidents et résidentes et aux touristes de se rendre à l'île de Terre-Neuve et d'en repartir.

Le service de traversier entre North Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Channel-Port aux Basques, à Terre-Neuve-et- Labrador est un maillon essentiel du réseau de transport du Canada .

est un maillon essentiel du réseau de transport du . Marine Atlantique S.C.C. exploite également un service de traversier saisonnier entre North Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Argentia, à Terre-Neuve-et- Labrador .

. En 2023-2024, Marine Atlantique S.C.C. a transporté 367 786 passagers et passagères, 145 257 véhicules de tourisme et 91 088 véhicules commerciaux, et a employé plus de 1 300 personnes.

Pour que le service reste abordable, Marine Atlantique S.C.C. n'a pas augmenté les tarifs pour les passagers et passagères de la liaison de Channel-Port aux Basques depuis 2017, et les tarifs commerciaux de cette même liaison sont restés stables depuis 2020.

les tarifs commerciaux de cette même liaison sont restés stables depuis 2020. Depuis 2015, Marine Atlantique S.C.C. a reçu un financement fédéral de plus de 1,8 milliard de dollars pour mener à bien ses activités.

Lien connexe

Site Web de Marine Atlantique

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055