OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 4 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à consacrer du temps, des efforts et des ressources pour réparer les torts du passé et améliorer les relations avec les peuples autochtones de tout le pays.

L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a conclu une visite en Colombie-Britannique au cours de laquelle il a mis en avant le financement fédéral qui permettra la levée des avis de longue durée concernant la qualité de l'eau potable, offert du soutien aux survivants des pensionnats, écouté les préoccupations des dirigeants au sujet du racisme et des interactions de la police avec les Premières Nations, et discuté des feux de forêt qui touchent actuellement les Premières Nations de la province ainsi que du rôle de ces dernières dans la gestion des urgences.

Le 28 juillet, le ministre Miller a rendu visite à la Première Nation de Semiahmoo afin de féliciter la communauté pour avoir levé l'avis concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis 2005. Le soutien financier du gouvernement fédéral pour la réalisation de travaux de réfection de routes, le raccordement au réseau d'aqueduc municipal de la ville voisine de Surrey et l'achèvement des raccordements aux résidences individuelles a permis à la collectivité de lever l'avis plus tôt cette année. Au cours de sa visite, le ministre Miller a affirmé que le gouvernement du Canada était toujours aussi déterminé à travailler en collaboration avec la Première Nation de Semiahmoo afin de réaliser ses projets et de répondre à ses besoins les plus pressants.

Le ministre Miller s'est ensuite rendu dans la Première Nation Tseshaht, sur l'île de Vancouver, où il a rencontré le conseiller en chef Ken Watts et le conseil afin de discuter de projets de logement et d'infrastructure. Après la rencontre, le ministre a visité l'ancien pensionnat d'Alberni et il a appris de première main quels étaient les plans et les aspirations de la communauté pour le site. Le ministre et le conseiller en chef Ken Watts ont ensuite rencontré Judith Sayers, présidente du conseil tribal des Nuu-chah-nulth (CTN). Ils lui ont fait part de leur soulagement qu'elle se soit sortie indemne d'un accident d'hydravion et ont discuté avec elle des préoccupations et des priorités du CTN.

Le 29 juillet, le ministre Miller a rencontré les Kukpi7 des Secwepemc et le ministre provincial des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, l'honorable Murray Rankin, afin de discuter de la saison des feux de forêt de 2021 et d'une approche plus inclusive de la gestion des urgences. Au cours des dernières années, les nations secwepemc ont exprimé le désir de conclure une entente de collaboration en matière de gestion des urgences avec les gouvernements fédéral et provinciaux.

À l'invitation de Kukpi7 Roseanne Casimir de Tk'emlúps te Secwe̓pemc et du conseil, le ministre a visité le site de l'ancien pensionnat de Kamloops. Il a en outre rencontré le chef Willie Sellars de la Première Nation de Williams Lake et lui a fait part de l'appui du gouvernement du Canada à la mise hors service du pensionnat St. Joseph. Il a rendu hommage aux deux collectivités pour leur résilience en ces temps difficiles.

Le voyage du ministre s'est terminé par une visite à la nation Heiltsuk, à Bella Bella, où il a rencontré des représentants héréditaires et élus, notamment la chef Marilyn Slett et le conseil, visité la grande maison Heiltsuk et félicité la communauté pour l'acquisition récente du Shearwater Resort and Marina. De plus, le ministre était sur place pour hisser le drapeau Heiltsuk au détachement local de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le lever du drapeau signifie que le gouvernement du Canada appuie le droit à l'autodétermination de la nation Heiltsuk, qui a récemment désigné le 1er juillet la Journée Haíłzaqv en l'honneur de leurs ancêtres et de leur culture.

« Merci aux Premières Nations de la Colombie-Britannique qui m'ont accueilli sur leurs territoires. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de passer du temps avec vous et d'en apprendre davantage sur ce que vous avez vécu pendant la pandémie de COVID-19 et les feux de forêt de cette année. Votre résilience et votre leadership ont ouvert la voie à un nouveau niveau de collaboration en matière d'intervention d'urgence dans la province. J'ai également été touché par les conversations sur le pensionnat d'Alberni, le pensionnat de Kamloops et le pensionnat St. Joseph. Je reconnais la douleur que les survivants, leurs familles et les communautés ressentent à cause de ces institutions. En notre qualité de gouvernement, la réconciliation nous impose de faire mieux, de bien comprendre les torts passés et présents, et de prendre des mesures pour soutenir les peuples autochtones sur la voie de l'avenir. »

Le ministre Miller a visité quatre communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique : la Première Nation Semiahmoo; la Première Nation Tseshaht; la Première Nation Tk'emlúps te Secwe̓pemc et la nation Heiltsuk.

Depuis novembre 2015, le gouvernement du Canada a levé 20 avis de longue durée concernant la qualité de l'eau potable en Colombie-Britannique.

La Première Nation Semiahmoo a reçu plus de 16 millions de dollars pour de nouvelles infrastructures d'aqueduc et d'égout et la remise en état de la route. Aucun avis de longue durée concernant l'eau potable n'est actuellement en vigueur dans les réseaux publics des réserves de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada et ses partenaires ont mis des ressources à la disposition des Premières Nations pour soutenir leurs processus visant à cerner les lieux de sépulture des pensionnats, à enquêter sur ces lieux, à les protéger et à les commémorer.

Le pensionnat d'Alberni sur le territoire de Tseshaht a exercé ses activités de 1892 à 1973.

Le pensionnat de Kamloops sur le territoire de la Première Nation Tk'emlúps te Secwe̓pemc a exercé ses activités de 1890 à 1978.

sur le territoire de la Première Nation Tk'emlúps te Secwe̓pemc a exercé ses activités de 1890 à 1978. Le pensionnat St. Joseph , également connu sous le nom de pensionnat Cariboo, a exercé ses activités de 1891 à 1981 et se trouvait près de la Première Nation de Williams Lake .

, également connu sous le nom de pensionnat Cariboo, a exercé ses activités de 1891 à 1981 et se trouvait près de la Première Nation de . Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont une entente bilatérale sur les services de gestion des urgences. Cette entente est assortie de 29,6 millions de dollars sur dix ans pour améliorer la prestation de services de soutien à la gestion des urgences dans les communautés de réserves des Premières Nations de la Colombie-Britannique. L'entente permet à toutes les communautés des Premières Nations vivant dans des réserves de recevoir un soutien comparable à celui dont bénéficient les autres autorités locales pour gérer les situations d'urgence.

Les 16 nations qui proposent l'accord de collaboration pour la gestion des urgences sont : Adams Lake, Bonaparte, Canim Lake , Esk'etemc, High Bar, Little Shuswap, Neskonlith, Shuswap, Simpcw, Skeetchestn, Stswecem'c/Xgat'tem', Tk'emlúps te Secwe̓pemc, Whispering Pines/ Clinton , Williams Lake et Xats'ull.

, Esk'etemc, High Bar, Little Shuswap, Neskonlith, Shuswap, Simpcw, Skeetchestn, Stswecem'c/Xgat'tem', Tk'emlúps te Secwe̓pemc, Whispering Pines/ , et Xats'ull. L'accord avec la nation Secwepemc serait distinct mais complémentaire de l'entente bilatérale de services de gestion des urgences, car elle reflète le désir de la nation de renforcer sa capacité de planification et d'intervention en cas d'urgence.

