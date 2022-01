OTTAWA, ON, le 20 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a conclu une série de discussions avec les dirigeants des Premières Nations au Manitoba cette semaine pour discuter de leurs priorités et du travail important qui est accompli pour renforcer les relations et établir la confiance avec les Premières Nations de la province.

Le lundi 17 janvier, le ministre Miller a rencontré la commissaire aux traités Loretta Ross de la Commission des relations découlant des traités du Manitoba pour discuter de l'éducation du public, de la recherche ciblée et des possibilités de partenariat avec les communautés et les organisations des Premières Nations afin de faire progresser le mieux possible la relation découlant des traités.

Le ministre Miller a ensuite eu une conversation avec le grand chef Arlen Dumas de l'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) pour discuter de sujets comme la réponse à la pandémie de COVID-19, les répercussions des pensionnats et les façons de continuer à travailler ensemble d'une manière qui permet à l'ACM de soutenir les groupes de Premières Nations.

De plus, le ministre a rencontré le conseil tribal de Keewatin pour discuter de sujets comme l'autodétermination, la COVID-19, le logement et les possibilités de développement économique.

Le ministre Miller a également eu de nombreuses discussions productives avec la chef régionale de l'Assemblée des Premières Nations pour le Manitoba, Cindy Woodhouse, notamment sur les traités, l'amélioration des relations provinciales et les intérêts mutuels en ce qui concerne les enfants et les familles, reconnaissant le travail qui reste à faire.

En outre, le ministre Miller a rencontré le grand chef de la Southern Chiefs' Organization (SCO), Jerry Daniels, pour discuter des priorités des Premières Nations membres de la SCO, qui comprennent la poursuite du renforcement de leurs solides relations, la reconstruction des nations, les enfants et les familles.

Le ministre a ensuite rencontré le grand chef Garrison Settee de Manitoba Keewatinowi Okimakanak pour discuter des questions les plus pertinentes pour les Premières Nations du nord du Manitoba. Les discussions ont porté notamment sur la poursuite des travaux visant à régler le problème des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, l'application des règlements administratifs et la rafle des années 1960.

Le mardi 18 janvier, le ministre Miller a rencontré le grand chef nouvellement élu Scott Harper du Conseil tribal d'Island Lake pour discuter des intérêts et des priorités du Conseil tribal en ce qui concerne leur table de discussion sur la reconnaissance des droits des Autochtones et l'autodétermination.

Le ministre a ensuite rencontré les dirigeants de la Nation crie de Fox Lake au sujet de la table de discussion sur la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination de la Première Nation et de leur revendication relative aux droits fonciers issus de traités.

Enfin, le ministre Miller a rencontré le Comité des droits fonciers issus de traités, ainsi que des représentants des Premières Nations signataires de l'Accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités. Ensemble, ils ont eu des conversations significatives, franches et difficiles sur les meilleures façons de répondre aux revendications relatives aux droits fonciers issus de traités au Manitoba

Tandis que le ministre a eu des réunions avec les Premières Nations au cours des deux derniers jours, il a hâte de travailler avec d'autres partenaires autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour déterminer les priorités et les plans d'action pour faire progresser la réconciliation.

« Les conversations et les discussions avec les dirigeants des Premières Nations du Manitoba au sujet des priorités de leurs communautés appuieront notre important travail de collaboration. Les discussions sur les droits fonciers issus de traités et de nombreux autres sujets cruciaux ont été instructives - et je me réjouis à l'idée de réaliser des progrès et de renforcer nos relations de nation à nation. »

L'Accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités (DFIT) du Manitoba a été signé le 29 mai 1997 par le gouvernement du Canada, la province du Manitoba et le Comité des DFIT du Manitoba Inc., au nom de 19 (mais maintenant 21 en raison de la division de la bande) Premières Nations du Manitoba ayant des droits fonciers issus de traités non réglés. Le Canada continue de travailler avec le Comité des droits fonciers issus de traités du Manitoba Inc. et les Premières Nations ayant des droits fonciers issus de traités pour moderniser son approche à l'égard des ajouts aux réserves.

a été signé le 29 mai 1997 par le gouvernement du Canada, la province du et le Comité des DFIT du Manitoba Inc., au nom de 19 (mais maintenant 21 en raison de la division de la bande) Premières Nations du ayant des droits fonciers issus de traités non réglés. continue de travailler avec le Comité des droits fonciers issus de traités du Manitoba Inc. et les Premières Nations ayant des droits fonciers issus de traités pour moderniser son approche à l'égard des ajouts aux réserves. En date du 31 décembre 2021, SAC avait engagé 261 millions de dollars pour soutenir les Premières Nations et les organisations autochtones du Manitoba dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cela comprend tous les programmes de financement de SAC, dont la plupart sont offerts par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones.

