TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 7, AB, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Plus tôt, cette semaine, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a rendu visite à des communautés des Premières Nations dans le territoire visé par le Traité no 7 afin de renforcer la relation avec les chefs des Premières Nations et de réaffirmer l'engagement pris par notre gouvernement et son mandat d'avancer sur la voie de la réconciliation. C'était le premier voyage du ministre Miller en Alberta depuis le début de la pandémie de COVID-19 et son premier à titre de ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Le 9 novembre, le ministre Miller est arrivé chez la Siksika First Nation et il s'est réuni avec le chef Ouray Crowfoot et des membres du conseil et de la communauté. Le ministre Miller a ensuite fait une tournée dans le territoire de la Siksika First Nation, y compris les emplacements d'anciens pensionnats, dont celui d'Old Sun, qui est maintenant un collège communautaire. Il a pris part à des conversations importantes et nécessaires sur les abus subis par les peuples autochtones et sur la manière dont nous pouvons rétablir la confiance, sur la voie de la réconciliation.

Le matin du mercredi 10 novembre, le ministre Miller s'est assis au Grey Eagle Resort & Casino Events Centre, avec les chefs des Premières Nations Bearspaw, Chiniki et Wesley et pour discuter des perspectives historiques du traité.

Plus tard dans la journée, le ministre Miller a eu l'occasion de rencontrer le chef Roy Whitney Onespot et les membres du conseil. L'un des principaux sujets de discussion a été les objectifs économiques et les plans de développement de la Nation. La journée s'est terminée par une visite du centre de développement Taza.

Le ministre Miller a souligné le travail que la communauté a entrepris pour diversifier son économie et pour préserver et perpétuer la culture, les traditions et la langue de la Tsuut'ina Nation.

« Notre gouvernement est déterminé à faire progresser la réconciliation avec les communautés des Premières Nations. Pour cela, il faut rétablir la confiance et des relations respectueuses, écouter et apprendre des Aînés, des dirigeants et de toutes les personnes autochtones, participer aux cérémonies et échanger en personne. Merci aux dirigeants des Premières Nations Bearspaw, Chiniki et Wesley pour leur accueil chaleureux et leur sagesse. Merci également aux chefs des Nations Siksika et Tsuut'ina de m'avoir invité dans leur communauté. J'ai hâte de renforcer notre relation et de travailler en collaboration. »

