L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a souligné aujourd'hui les investissements ciblés et responsables prévus dans le budget de 2022 visant à créer des emplois et de la prospérité pour aujourd'hui, et à bâtir un avenir économique plus solide pour toute la population canadienne. Prenant la parole au Red River College Polytechnic de Winnipeg, le ministre Vandal a décrit les investissements visant à protéger nos terres, nos lacs et nos océans, ainsi que les nouvelles mesures que le gouvernement mettra en place pour rendre plus abordable l'achat de véhicules zéro émission pour les Canadiens, construire et étendre un réseau national de bornes de recharge pour véhicules zéro émission et faire de nouveaux investissements dans l'énergie propre.

Entre autres, les mesures du budget de 2022 comprennent les suivantes :

Établissement du nouveau fonds de croissance du Canada en vue d'attirer des investissements du secteur privé, d'aider les entreprises à réduire leurs émissions, de diversifier notre économie et de renforcer les exportations en investissant dans la croissance des industries à faibles émissions de carbone et des nouvelles technologies dans différents secteurs, autant traditionnels que nouveaux. Initialement doté de 15 milliards de dollars sur cinq ans, le fonds de croissance du Canada visera à obtenir trois dollars de capitaux privés pour chaque dollar investi.





en vue d'attirer des investissements du secteur privé, d'aider les entreprises à réduire leurs émissions, de diversifier notre économie et de renforcer les exportations en investissant dans la croissance des industries à faibles émissions de carbone et des nouvelles technologies dans différents secteurs, autant traditionnels que nouveaux. Initialement doté de 15 milliards de dollars sur cinq ans, le fonds de croissance du visera à obtenir trois dollars de capitaux privés pour chaque dollar investi. Prolongation du programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission jusqu'en mars 2025 grâce à un investissement de 1,7 milliard de dollars. Cette mesure donnera à un plus grand nombre de Canadiens la possibilité d'acquérir un véhicule électrique zéro émission, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des transports, qui représentent 20 % de notre total global.





Création d'un nouveau programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission destiné aux petites et moyennes entreprises, afin qu'elles puissent elles aussi moderniser leur parc de véhicules moyens et lourds en se procurant des véhicules zéro émission. Ce programme offrira 547,5 millions de dollars sur quatre ans aux entreprises canadiennes.





Proposition d'un nouveau crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC). Le crédit d'impôt à l'investissement serait accordé aux projets qui stockent de façon permanente le CO2 capté dans le cadre d'une utilisation admissible. Ce crédit aidera les entreprises à adopter des technologies de CUSC.

Citations

« Le budget de 2022 est un plan responsable et ambitieux pour faire croître notre économie, créer de bons emplois et bâtir un avenir abordable où personne n'est laissé pour compte. Pour les Manitobains, cela signifie davantage de maisons et d'emplois bien rémunérés, un air et une eau plus propres pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

Faits en bref

Le budget de 2022 prévoit également :

des fonds pour construire un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques;



2,2 milliards de dollars sur sept ans pour élargir et prolonger le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone;



l'établissement d'un crédit d'impôt à l'investissement pouvant atteindre 30 %, axé sur les technologies à zéro émission nette, les solutions de stockage dans des batteries et l'hydrogène propre. Les détails de la conception du crédit d'impôt à l'investissement seront présentés dans l'énoncé économique et financier de l'automne 2022;



43,5 millions de dollars sur cinq ans pour créer une nouvelle Agence canadienne de l'eau, qui sera mise sur pied en 2022, et 19,6 millions de dollars pour le Plan d'action sur l'eau douce, plan qui soutient les efforts d'assainissement du lac Winnipeg ;

19,6 millions de dollars pour le Plan d'action sur l'eau douce, plan qui soutient les efforts d'assainissement du lac ;

la remise des recettes de la tarification de la pollution aux petites et moyennes entreprises du Manitoba ;

;

l'augmentation des paiements de l'incitatif à agir pour le climat, ce qui met plus d'argent dans les poches de huit personnes sur dix dans les provinces où le système fédéral s'applique, et signifie qu'une famille de quatre personnes au Manitoba recevra 1 101 $ en 2022-2023 au Manitoba .

Liens additionnels

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Renseignements: Personnes-ressources : Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre responsable de PrairiesCan, [email protected]; Sana Mahboob, Directrice intérimaire, Politique, Planification et Relations extérieuresPrairiesCan, [email protected]