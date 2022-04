OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est conscient que le racisme systémique, attribuable à des pratiques oppressives et discriminatoires de longue date, est toujours présent au sein des systèmes de santé du Canada. Ce racisme est un facteur important qui explique les problèmes de santé dans les populations autochtones, racisées et marginalisées. Le racisme systémique a engendré des inégalités généralisées en matière de santé entre les populations autochtones et non autochtones au Canada.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui le lancement d'un appel de propositions pour la réalisation de projets dans le cadre du Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada, un nouveau programme qui vise à combattre le racisme et la discrimination dans le but d'améliorer l'équité en matière d'accès aux services de santé pour les populations racisées et marginalisées. Bénéficiant d'un financement de 13 millions de dollars, cet appel de propositions vise des projets qui appuient les peuples autochtones au moyen :

de formation à la sécurité et à l'humilité culturelles;

d'un programme d'enseignement ou des critères d'agrément pour les fournisseurs de services de santé;

de l'intégration de soins respectueux des valeurs culturelles dans les établissements de soins de courte durée et d'approches traditionnelles de la santé.

Le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada de Santé Canada a été annoncé dans le cadre de la Voie fédérale (la contribution du gouvernement fédéral au Plan d'action national pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones). Le programme appuie également d'autres efforts fédéraux plus ambitieux, dont la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

Il faudra agir à tous les niveaux pour réaliser des progrès significatifs vers l'élimination du racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé du Canada. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les communautés et les organisations autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, ses partenaires des systèmes de santé et les établissements d'enseignement, afin de mettre au point des solutions à long terme.

« Notre gouvernement a à cœur de veiller à ce que les Autochtones au Canada -- peu importe qui ils sont, peu importe où ils vivent -- puissent avoir accès à des services de santé respectueux de leur culture et qui sont exempts de racisme ou de discrimination. Nombreux sont ceux qui, par leurs connaissances et leur expérience, peuvent se faire les champions de cet important travail. Ensemble, nous pouvons combattre le racisme systémique dans nos systèmes de santé d'une manière qui tient compte des expériences vécues par les Autochtones et qui est fondée sur le respect, la collaboration et la reconnaissance des droits des peuples autochtones. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada , géré par Santé Canada, vient concrétiser l'engagement du gouvernement du Canada à appuyer les travaux visant à éliminer le racisme et la discrimination dans les services de santé et à améliorer l'équité d'accès à des services de santé sûrs, équitables, inclusifs et adaptés à la culture pour les Autochtones et les populations racisées et marginalisées.

, géré par Santé Canada, vient concrétiser l'engagement du gouvernement du à appuyer les travaux visant à éliminer le racisme et la discrimination dans les services de santé et à améliorer l'équité d'accès à des services de santé sûrs, équitables, inclusifs et adaptés à la culture pour les Autochtones et les populations racisées et marginalisées. Dans le cadre de l'appel de propositions de 2022, Santé Canada donnera la priorité aux projets proposés par des partenaires du système de santé autochtone et surtout aux projets qui combattent le racisme et la discrimination à l'endroit des Autochtones. Le financement qui sera accordé à chaque projet variera de 100 000 $ à 1 000 000 $.

