Le ministre de la Justice rencontre des propriétaires de petites entreprises à Halifax

HALIFAX, NS, le 25 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a rencontré Laura White, conseillère de la municipalité régionale d'Halifax, Paul MacKinnon, président de la International Downtown Association Canada et PDG de la Downtown Halifax Business Commission, et des propriétaires de petites entreprises pour discuter de la manière dont l'adoption de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (projet de loi C-14) assurera la sécurité de la population canadienne et contribuera à lutter contre la criminalité grâce à l'introduction d'une nouvelle circonstance aggravante pour le vol à l'étalage.

Le ministre Fraser, la conseillère White, le président MacKinnon et des propriétaires de petites entreprises ont examiné la manière dont la Loi prévoit des dispositions relatives à la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine plus strictes pour le vol à l'étalage. Le ministre Fraser les a remerciés pour leur engagement et leur contribution à la concrétisation de ce projet de loi. Ils ont convenu que l'entrée en vigueur de ce projet de loi fournira aux tribunaux des outils plus efficaces pour lutter contre la criminalité et mieux protéger l'ensemble des collectivités.

Ils ont également discuté des priorités communes des petites entreprises, des municipalités et du gouvernement fédéral concernant le système de justice pénale, notamment la nécessité pour tous les ordres de gouvernement de continuer à collaborer et de s'assurer que les services de police disposent des ressources nécessaires pour mieux faire respecter la loi. Les personnes présentes ont également soulevé des préoccupations au sujet des répercussions de la crise des drogues, notamment la manière dont la consommation de drogue dans l'espace public et la dépendance affectent les entreprises, le personnel, la clientèle, ainsi que le sentiment général de sécurité au centre-ville d'Halifax. Le ministre Fraser se réjouit de poursuivre cette collaboration avec les parties prenantes locales.

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SOURCE Department of Justice Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]