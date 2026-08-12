Le ministre de la Justice et procureur général du Canada annonce une nomination à la magistrature de l'Alberta

OTTAWA, ON, le 12 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Linda A. Maj, c.r., avocate générale au ministère de la Justice Canada à Edmonton, est nommée juge de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta à Edmonton. La juge Maj remplace le juge P.B. Michalyshyn (Edmonton), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 3 mars 2026.

Citation

« Je souhaite à la juge Maj beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population de l'Alberta en tant que membre de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

La juge Linda A. Maj, c.r., est née et a grandi dans les provinces des Prairies. Elle a obtenu un baccalauréat en anglais et en français avant de poursuivre des études en droit à l'Université de la Saskatchewan, puis elle a obtenu sa certification comme médiatrice auprès de l'Alberta Arbitration and Mediation Society. Elle a été admise au Barreau de l'Alberta en 1994.

La juge Maj a débuté sa carrière d'avocate à Edmonton, où elle a exercé en cabinet privé pendant une dizaine d'années avant d'accepter un poste au ministère de la Justice Canada en 2003. Elle a représenté une vaste clientèle ainsi que divers paliers de gouvernement. Sa pratique a porté sur le droit administratif, le droit pénal et le contentieux civil devant toutes les instances judiciaires. Elle a eu le privilège de travailler avec de nombreux groupes autochtones pour faire avancer la réconciliation et elle est honorée d'avoir contribué à cet objectif important.

La juge Maj a siégé au sein de plusieurs comités du Barreau, a dispensé des cours dans le cadre de la formation d'admission au Barreau, a participé en tant que formatrice au cours intensif de plaidoirie et est intervenue en tant que conférencière invitée et juge lors de concours de plaidoirie à la faculté de droit de l'Université de l'Alberta. Elle est une bénévole active dans sa communauté depuis de nombreuses années, apportant son aide en classe, auprès des équipes sportives et en siégeant au conseil d'administration de la St. Albert Community Foundation. Elle a été nommée conseillère du roi en 2022.

La juge Maj réside à St. Albert. Elle pratique le yoga depuis longtemps et en est instructrice. Elle consacre son temps libre à rester active et à profiter de la compagnie de ses proches et de sa famille, qui compte notamment deux enfants adultes épanouis.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]