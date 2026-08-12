Le ministre de la Justice et procureur général du Canada annonce une nomination à la magistrature du Québec

OTTAWA, ON, le 12 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

L'honorable Gabriel Gaudreault, juge de la Cour du Québec, est nommé juge de la Cour supérieure du Québec pour les districts d'Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue. Le juge Gaudreault remplace le juge R. Dufresne (Rouyn-Noranda), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 3 février 2026.

Citation

« Je souhaite au juge Gaudreault beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population du Québec en tant que membre de la Cour supérieure du Québec. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Gabriel Gaudreault est natif d'Amos et détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en common law et droit transnational de l'Université de Sherbrooke. Il détient également un Master 2 en droit public et droits de l'Homme de l'Université Lumière Lyon 2. Il a été admis au Barreau du Québec en 2012.

Le juge Gaudreault avait été nommé à la Cour du Québec en 2023 et siégeait principalement en chambres de la jeunesse et civile, et subsidiairement en chambre criminelle. Il a effectué son stage pour le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Montérégie. Ensuite, il s'est joint à un cabinet privé en Abitibi-Témiscamingue où il a représenté les DPJ de la Baie d'Hudson, d'Ungava et de la Baie-James, et a pratiqué au sein de la cour itinérante environ cinq ans. En 2014, le DPJ du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James l'a recruté pour créer un service contentieux, afin de le représenter devant les instances judiciaires et politiques. En 2016, il a été nommé chef de ce service.

Le juge Gaudreault était membre à temps plein du Tribunal canadien des droits de la personne. En tant que juge administratif, il avait notamment pour fonction d'instruire les plaintes en matière de discrimination au sein de la sphère fédérale.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]