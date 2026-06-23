Le ministre de la Justice et procureur général du Canada Fraser rencontre le service de police régional de Halton et les services ambulanciers de la région de Halton

RÉGION DE HALTON, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a rencontré Stephen J. Tanner, chef du service de police régional de Halton, et Greg Sage, chef des services ambulanciers de la région de Halton, pour discuter de l'adoption de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (projet de loi C-14) et des récentes réformes du gouvernement fédéral en matière de justice pénale pour contribuer à lutter contre la criminalité et la violence envers les premiers secours dans la région de Halton.

La galerie de photos ci-dessous contient des photos de la rencontre.

Le ministre Fraser et les chefs Tanner et Sage ont examiné les effets des lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine plus strictes sur les crimes violents et le crime organisé, l'introduction par effraction dans un domicile, le vol de véhicules et la traite de personnes. Ils ont également fait le point sur les nouveaux facteurs aggravants (éléments pouvant alourdir la peine) applicables aux crimes commis à l'encontre des premiers secours, ce qui reflète une préoccupation commune aux forces de l'ordre, aux services ambulanciers et au gouvernement fédéral. Ils ont convenu que l'entrée en vigueur de ce projet de loi permettra au système de justice pénale et à ses parties prenantes de mieux protéger les premiers secours et l'ensemble de la population canadienne.

Le ministre Fraser les a remerciés pour leur contribution à la concrétisation de ces réformes et a réaffirmé la nécessité d'une collaboration continue avec les parties prenantes locales.

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SOURCE Department of Justice Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]