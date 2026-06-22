Le ministre de la Justice et procureur général du Canada Fraser rencontre le maire de Vaughan et la police régionale de York

VAUGHAN, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a rencontré Steven Del Duca, maire de Vaughan, et Ryan Hogan, chef adjoint de la police régionale de York, pour discuter des récentes réformes du gouvernement fédéral en matière de justice pénale et de la manière dont celles-ci contribueront à lutter contre la criminalité à Vaughan et à assurer la sécurité de la population canadienne.

La galerie de photos ci-dessous contient des photos de la rencontre.

Cette rencontre fait suite à l'adoption, en moins d'un an, de trois projets de loi majeurs portant sur la réforme de la justice pénale, qui prévoient notamment un renforcement des mesures de protection contre les crimes haineux, des conditions de libération sous caution plus strictes, des peines plus sévères, ainsi que de nouvelles mesures visant à mieux protéger les victimes et à protéger les enfants contre les personnes prédatrices.

Le ministre Fraser, le maire Del Duca et le chef adjoint Hogan ont discuté de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (projet de loi C-14), qui renforce les dispositions du Code criminel relatives à la criminalité violente et organisée, à l'extorsion, à l'introduction par effraction dans un domicile, au vol de véhicules et à la traite de personnes. Ils ont également abordé les priorités communes aux forces de l'ordre, aux mairesses et maires et au gouvernement fédéral, notamment les pressions exercées sur le système, l'importance de disposer de données fiables sur la mise en liberté sous caution, ainsi que la collaboration continue visant à soutenir une mise en œuvre efficace de la loi. Le ministre Fraser a souligné l'intérêt du tableau de bord sur la mise en liberté sous caution mis en place par la police régionale de York et a encouragé les échanges continus des pratiques exemplaires en vue des futures discussions fédérale, provinciales et territoriales sur les données relatives à la mise en liberté sous caution. Le ministre Fraser les a remerciés pour leur engagement et leur contribution à la concrétisation de ce projet de loi.

Ils ont convenu qu'une mise en œuvre efficace sera essentielle pour garantir que ces nouveaux outils aient une incidence concrète sur le terrain et contribuent à mieux protéger les collectivités. Le ministre Fraser se réjouit de poursuivre cette collaboration avec les parties prenantes locales.

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SOURCE Department of Justice Canada

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