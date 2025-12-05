OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

David Héroux, associé chez GNH Avocats à Sept-Îles, est nommé juge de la Cour supérieure du Québec à Baie-Comeau. Le juge Héroux remplace le juge S. Francoeur (Baie-Comeau) qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 29 octobre 2024.

Citation

« Je souhaite au juge Héroux beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population du Québec en tant que membre de la Cour supérieure du Québec. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge David Héroux a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke en 1999 et a été admis au Barreau du Québec en 2000.

Le juge Héroux était associé au cabinet Gauthier Neveu Héroux Avocats inc. qu'il a fondé en 2023. Il pratiquait le droit en tant que généraliste, plus particulièrement dans les domaines du droit civil, de la responsabilité civile, des assurances, travail, municipal, commercial et autochtone. Il a commencé sa carrière en droit au sein du cabinet Laporte & Lavallée à Joliette et a ensuite poursuivi sa pratique à Québec, d'abord chez Kronström Desjardins (aujourd'hui Langlois) et ensuite à la Direction des services juridiques de la Société des établissements de plein air du Québec. En 2011, il a décidé de poursuivre sa carrière sur la Côte-Nord du Québec, à Sept-Îles, au cabinet Cain Lamarre. Il a représenté une clientèle dans la majorité des districts judiciaires du Québec et devant divers tribunaux administratifs, la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec, la Cour du Québec et la Cour fédérale.

Le juge Héroux était pleinement engagé dans sa communauté. Il a été président de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, bâtonnier du conseil de section de la Côte-Nord, et il a siégé comme administrateur et président sur divers conseils d'administration d'organismes communautaires (Centre de Ski Gallix, Club Richelieu international de Sept-Îles, Hommes Sept-Îles, Développement économique Sept-Îles).

Le juge Héroux et son épouse, Anne-Marie Gauthier, avec qui il partage sa vie depuis maintenant 28 ans, sont les fiers parents de deux jeunes adultes, Éliott et Frédérique. Il est un passionné de plein air et pratique la randonnée en montagne, l'escalade de glace, le ski hors-piste et le kayak de mer.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

Les comités consultatifs sur les nominations à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs sur les nominations à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]