OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Sheri L. Woods, avocate exerçant seule à Saskatoon, est nommée juge de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour la Saskatchewan à Prince Albert. La juge Woods remplace le juge L. W. Zuk (Prince Albert), qui a démissionné à compter du 8 avril 2024.

Citation

« Je souhaite à la juge Woods beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population de la Saskatchewan en tant que membre de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour la Saskatchewan. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

La juge Sheri L. Woods est diplômée de l'Université de la Saskatchewan (baccalauréat en droit, 2009). Elle a été admise au Barreau de la Saskatchewan en 2010.

La juge Woods a exercé la profession d'avocate à Saskatoon dans les domaines du droit de la famille et des litiges liés aux services à l'enfance et à la famille. En 2013, elle a cofondé ce qui allait plus tard s'appeler Woods Law Office, le cabinet spécialisé dont elle était la propriétaire et la directrice jusqu'à sa nomination. Au cours des dix dernières années, elle était devenue une référence en matière de droit des services à l'enfance et à la famille en Saskatchewan. Elle a joué un rôle clé dans l'élaboration du programme Counsel for Children (programme de représentation juridique pour les enfants) et a représenté des enfants sous le soin du ministère des Services sociaux partout dans la province. Dans le cadre de son travail, elle a aussi collaboré étroitement avec des corps dirigeants autochtones et a représenté des organismes autochtones délégués offrant des services à l'enfance et à la famille dans les régions visées par les traités 4, 6, 8 et 10. Sa carrière témoigne de son engagement personnel et professionnel indéfectible à l'égard de la défense des droits, de la réforme du régime de protection de l'enfance et de la promotion de la vérité et de la réconciliation dans le système de justice canadien.

La juge Woods était une formatrice et une conférencière respectée. Elle était régulièrement invitée à donner des conférences à la Faculté de droit de l'Université de la Saskatchewan et faisait des présentations dans le cadre de programmes de formation professionnelle partout au Canada, y compris au Colloque national sur le droit de la famille de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, qui s'est tenu à Halifax en 2024.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343 549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613 957-4207, [email protected]