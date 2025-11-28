OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Scott R. Campbell, c.r., associé chez Stewart McKelvey à Halifax, est nommé juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à Sydney. Le juge Campbell remplace le juge P.J. Murray (Sydney), qui a démissionné à compter du 6 août 2025.

Citation

« Je souhaite au juge Campbell beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population de la Nouvelle-Écosse en tant que membre de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Scott R. Campbell, c.r., est titulaire d'un baccalauréat ès arts (avec très grande distinction) de l'Université Carleton, d'un baccalauréat en droit de l'Université Dalhousie et d'un baccalauréat en droit civil de l'Université Oxford. Il a été admis au Barreau de l'Ontario en 2005 et à celui de la Nouvelle-Écosse en 2008.

Le juge Campbell a été auxiliaire juridique auprès des juges de la Cour d'appel de l'Ontario. Depuis 2008, il exerce le droit au sein du cabinet Stewart McKelvey en se spécialisant dans de nombreux domaines du droit, notamment les actions collectives, les conflits de compétence, les litiges commerciaux, la responsabilité du fait des produits, l'indemnisation des accidentés du travail, le droit maritime, le droit constitutionnel, l'éthique juridique et la responsabilité professionnelle. À titre d'avocat plaidant en droit civil, il a mené une vaste pratique administrative et en appel, comparaissant devant diverses instances judiciaires du Canada, notamment la Cour suprême du Canada. Il a été nommé conseiller du roi en 2025.

Le juge Campbell était un bénévole dévoué auprès de nombreuses organisations communautaires et juridiques et présidait le comité des enquêtes sur les plaintes à la Nova Scotia Barristers' Society. Son expertise en tant qu'avocat plaidant de premier plan a été reconnue par Lexpert et Benchmark Canada. Il a souvent été conférencier dans le cadre de la formation juridique continue. De 2011 à 2015, il a donné des cours sur les conflits de lois à la Faculté de droit Schulich de l'Université Dalhousie.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

Les comités consultatifs sur les nominations à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs sur les nominations à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

