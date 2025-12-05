OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Mario J. Lanteigne, avocat exerçant seul à Bathurst, est nommé juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, à Bathurst. Le juge Lanteigne remplace le juge R.M. Dysart (Moncton), qui a été élevé à la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick le 5 novembre 2025. En raison de transferts judiciaires internes par le juge en chef, le poste vacant est situé à Bathurst.

« Je souhaite au juge Lanteigne beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population du Nouveau-Brunswick en tant que membre de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Le juge Mario J. Lanteigne est titulaire d'un Diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) en philosophie de l'Université de Strasbourg, d'une licence en philosophie de l'Université Paris-1-Panthéon-Sorbonne, d'une maîtrise en philosophie de l'Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV) et d'un baccalauréat en droit de l'Université de Moncton. Il a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 2009.

Le juge Lanteigne a débuté sa carrière en litige civil aux côtés de Me Harry H. Williamson, c.r., en 2009 pour ensuite ouvrir sa propre pratique en litige civil à Bathurst en 2011. Avant d'être avocat, il a été employé au sein du centre culturel canadien à Paris de 1999 à 2001, au service consulaire de l'ambassade du Canada à Paris en 2001 et à la section politique de l'ambassade du Canada à Paris de 2001 à 2002.

Pendant qu'il exerçait comme avocat, le juge Lanteigne occupait à la fois la fonction de greffier-adjoint de la Cour du Banc du Roi, circonscription judiciaire de Bathurst, pendant plusieurs années, la fonction de vice-président du Tribunal d'appel des accidents au travail Nouveau-Brunswick de 2020 à 2022, la fonction de chargé de cours en philosophie du droit à la Faculté de droit de l'université de Moncton en 2024 et 2025, et a été membre du conseil d'administration de l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick de 2020 à 2023.

Le juge Lanteigne et sa conjointe, Verena, avec laquelle il a le bonheur de partager sa vie depuis 25 ans, sont les fiers parents de trois garçons.

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

Les comités consultatifs sur les nominations à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs sur les nominations à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

