OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

L'honorable Robert Dysart, juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, à Moncton, est nommé juge de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Le juge Dysart remplace le juge C. LeBlond (Fredericton) qui est décédé le 3 juillet 2025.

Citation

« Je souhaite au juge Dysart beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population du Nouveau-Brunswick en tant que membre de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Robert Dysart est né et a grandi à Moncton. Il a obtenu des baccalauréats en histoire et en littérature anglaise à l'Université Dalhousie et à l'Université du Nouveau-Brunswick avant de retourner à Dalhousie pour étudier le droit. Il a obtenu son baccalauréat en droit en 1996. Il a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1997.

Avant sa nomination à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en 2019, le juge Dysart a fait son stage au cabinet d'avocats Stewart McKelvey. Il a été admis comme associé du cabinet en 2004 et y est resté tout au long de sa carrière. Il a mené une vaste pratique bilingue en litige, notamment dans les domaines de l'assurance, de la construction et du commerce. Sa pratique était axée sur le droit de la santé, la défense en matière de faute professionnelle médicale et les questions de réglementation professionnelle. Il a reçu le titre de conseiller du roi en 2018. Il a été admis comme fellow du Litigation Counsel of America la même année.

Le juge Dysart a souvent donné des conférences dans les domaines du droit de la santé, de l'assurance et de la construction. Il a été conférencier invité à la faculté de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick dans le domaine du droit de la santé et a enseigné pendant de nombreuses années dans le cadre du cours d'admission au Barreau du Nouveau-Brunswick en matière de litiges civils.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. ll existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]