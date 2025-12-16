OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

L'honorable Alexandre Boucher, juge à la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal, est nommé juge puîné de la Cour d'appel du Québec à Montréal. Le juge Boucher remplace le juge G. Cournoyer (Montréal), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 24 juin 2025.

L'honorable Stéphane Poulin, juge à la Cour du Québec, est nommé juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Québec. Le juge Poulin remplace la juge J. April (Québec), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 20 mai 2025.

Karine Joizil, associée chez McCarthy Tétrault à Montréal, est nommée juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. La juge Joizil remplace le juge P. Nollet (Montréal), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 23 avril 2025.

Maude Grenier, associée chez Norton Rose Fulbright Canada LLP à Montréal, est nommée juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. La juge Grenier remplace la juge G. Beaugé (Montréal), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 18 juin 2025.

Marianna Ferraro, procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales à Montréal, est nommée juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. La juge Ferraro remplace le juge A. Boucher (Montréal), qui a été nommé à la Cour d'appel du Québec à compter du 12 décembre 2025.

Citation

« Je souhaite aux juges Boucher, Poulin, Joizil, Grenier et Ferraro beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population du Québec en tant que membres de la Cour d'appel du Québec et de la Cour supérieure du Québec. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographies

Le juge Alexandre Boucher a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal en 1994 et une maîtrise en droit (avec spécialisation en droit pénal) de la Faculté de droit Osgoode Hall en 2010. Il a été admis au Barreau du Québec en 1995.

Avant sa nomination à la Cour supérieure du Québec en 2015, le juge Boucher avait rejoint le Directeur des poursuites criminelles et pénales en 2010. De 1995 à 2010, il a travaillé comme avocat exerçant seul. Il a aussi été mandataire pour le Service des poursuites pénales du Canada de 2006 à 2009.

Le juge Boucher a été vice-président et membre du conseil d'administration du Conseil exécutif de l'Association des avocats de la défense de Montréal, ainsi que président et membre du conseil d'administration de l'Association du Barreau canadien.

Le juge Stéphane Poulin est né et a grandi à Québec. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval (1995). Il a été admis au Barreau du Québec en 1996.

Le juge Poulin a été nommé à la Cour du Québec en 2019 et a siégé à la Chambre criminelle et pénale jusqu'à sa nomination à la Cour supérieure. Pendant les six années à la Cour du Québec, il a été impliqué dans différents comités et dans des activités de formation. Avant d'accéder à la magistrature, il était associé à l'étude Bédard Poulin Avocats S.E.N.C.R.L. Il a exercé la profession d'avocat pendant près de 23 ans dans différents cabinets privés. Il a pratiqué en droit criminel à titre d'avocat de la défense et en droit pénal à titre de procureur de la poursuite (externe) pour un organisme paragouvernemental. Il a pratiqué aussi en droit civil général et en droit administratif. Au cours de sa carrière, il a représenté des particuliers, des entreprises et des entités publiques. Sa pratique polyvalente l'a amené à plaider, tant devant les cours de juridiction civile que criminelle.

Le juge Poulin a été impliqué dans différents comités du Barreau du Québec et s'est toujours efforcé de contribuer à l'avancement de la profession d'avocat.

Le juge Poulin partage sa vie avec son épouse Sophie depuis plus de 30 ans, avec qui il a deux enfants. Il est un passionné de musique et se livre à diverses activités sportives.

La juge Karine Joizil est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Elle a été admise au Barreau du Québec en 2001.

La juge Joizil a débuté sa pratique au sein de Fasken Martineau, à Montréal, principalement en litige dans les domaines de la responsabilité civile, du droit administratif et de la propriété intellectuelle. Elle a, par la suite, joint un cabinet boutique de litige et un cabinet régional. Au moment de sa nomination, elle exerçait au sein du groupe de litige chez McCarthy Tétrault et assurait la gestion de dossiers d'envergure en litige civil et commercial, notamment en responsabilité médicale et dans le cadre d'actions collectives. Elle possède également une expertise en accès à l'information et protection des renseignements personnels.

La juge Joizil a par ailleurs enseigné le droit public et administratif à l'École du Barreau du Québec pendant près de vingt ans. Elle a agi comme mentore formelle et informelle pour de nombreux jeunes avocats. De plus, elle s'est impliquée activement au sein de sa communauté et de sa profession à titre de membre de divers conseils d'administration ou de comités, notamment la Jeune Chambre de commerce haïtienne, l'Association du Barreau canadien - division du Québec, la Société des plaideurs et le comité consultatif de la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

La juge Joizil est mariée et mère de deux enfants.

La juge Maude Grenier a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke en 2006. Elle a été admise au Barreau du Québec en 2007.

D'abord auxiliaire juridique à la Cour d'appel du Québec, la juge Grenier s'est consacrée, dès 2008, au droit de l'emploi et du travail au sein du cabinet Ogilvy Renault, désormais Norton Rose Fulbright. Elle y était nommée associée en 2017. Plaideuse accomplie, elle a agi devant de nombreux tribunaux administratifs, la Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel du Québec.

La juge Grenier a présidé le Comité de liaison du Barreau de Montréal avec la Conférence des arbitres du Québec pendant plusieurs années, a été membre du sous-comité sur l'arbitrage de griefs du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre et a enseigné à l'École du Barreau du Québec. Elle a siégé au conseil d'administration du Conseil du patronat du Québec et sur le Comité de société de Norton Rose Fulbright. Sur le plan communautaire, elle a été administratrice de la Fondation des jeunes de la Direction de la protection de la jeunesse. Auteure de nombreux articles de fond et conférencière, elle a notamment traité des clauses de non-concurrence, de non-embauche, des régimes d'intéressement à long terme et des clauses de jardinage. Son expertise a été reconnue par de nombreux répertoires, dont Chambers Canada, Lexpert et Thomson Reuters Stand-out Lawyers.

La juge Grenier adore le vélo de route et le ski alpin, qu'elle pratique en famille avec son conjoint et leurs deux garçons, Matti et Thomas.

La juge Marianna Ferraro est diplômée de la Faculté de droit de l'Université McGill, où elle a obtenu un double baccalauréat en droit civil et en common law (B.C.L./LL.B.). Elle est également titulaire d'une maîtrise en droit criminel de la Faculté de droit Osgoode Hall. Elle a été admise au Barreau du Québec en 2008.

La juge Ferraro a débuté sa pratique chez McCarthy Tétrault à titre d'avocate en litige. De 2011 à 2017, elle a exercé comme procureure à l'Autorité des marchés financiers, se consacrant plus particulièrement aux dossiers de délits d'initiés et de manipulation de marchés. Depuis 2017, elle était procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales à Montréal. Dans le cadre de ses fonctions, elle travaillait avec l'équipe des appels et l'équipe des assises. Elle a plaidé des causes criminelles et pénales d'envergure devant l'ensemble des tribunaux, incluant la Cour suprême du Canada.

La juge Ferraro était reconnue pour son engagement pédagogique. Elle a conçu et donné le cours de droit criminel avancé à la Faculté de droit de l'Université McGill de 2021 à 2024. Elle a agi également depuis huit ans à titre d'entraîneuse pour le concours de plaidoirie Guy-Guérin/Sopinka et a offert de nombreuses formations à ses collègues tout au long de son parcours.

Faits en bref

