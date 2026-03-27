OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Amiram Y. Kotler, procureur de la Couronne au gouvernement du Manitoba à Winnipeg, est nommé juge de la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba à Winnipeg. Le juge Kotler remplace le juge G.L. Chartier (Winnipeg), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 5 janvier 2026.

Citation

« Je souhaite au juge Kotler beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population du Manitoba en tant que membre de la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Amiram Y. Kotler a grandi à Winnipeg avant de poursuivre ses études à l'Université de Toronto, puis à l'Université McGill, où il a reçu la médaille d'or Aime Geoffrion en droit. Après avoir été auxiliaire juridique auprès du juge Frank Iacobucci à la Cour suprême du Canada, il a travaillé pendant trois ans à New York avant de revenir à Winnipeg pour occuper un poste au sein du ministère de la Justice du Manitoba. Il a été admis au barreau du Manitoba en 2001.

Le juge Kotler a exercé les fonctions de procureur de la Couronne pendant plus de 20 ans, en assurant divers services. En 2013, il a été nommé avocat général et a été chargé de superviser tous les appels en matière pénale devant la Cour d'appel du Manitoba et la Cour suprême du Canada. Il a plaidé près de deux cents appels avant sa nomination. Il a également donné des conseils sur des poursuites complexes dans toute la province et a contribué à l'élaboration de la stratégie du Manitoba visant à lutter contre l'augmentation des crimes haineux et des infractions motivées par la haine.

Le juge Kotler a enseigné le droit pénal et la procédure pénale à temps partiel à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba pendant de nombreuses années. Il a également fait du bénévolat et a été entraîneur de boxe à un gymnase communautaire, a encadré des jeunes à risque et a chanté dans un groupe de doo-wop.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]