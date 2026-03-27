OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

L'honorable Andres C. Garin, juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal, est nommé juge puîné de la Cour d'appel du Québec à Montréal. Le juge Garin remplace la juge M.J. Hogue (Montréal), qui a démissionné à compter du 1er février 2026.

Stéphane Richer, associé au cabinet Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L. à Montréal, est nommé juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. Le juge Richer remplace le juge A.C. Garin (Montréal), qui a été nommé à la Cour d'appel du Québec à compter du 25 mars 2026

Citation

« Je souhaite aux juges Garin et Richer beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population du Québec en tant que membres de la Cour d'appel du Québec et de la Cour supérieure du Québec. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographies

Le juge Andres C. Garin parle couramment le français et l'anglais et il parle également l'espagnol. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit civil de l'Université de Montréal, d'un baccalauréat en common law de l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en droit de l'Université de Cambridge. Il a été admis au Barreau du Québec en 1996.

Avant sa nomination à la Cour supérieure du Québec en 2022, le juge Garin a exercé dans le domaine du contentieux commercial, en se spécialisant en droit public, au sein du cabinet Norton Rose Fulbright. Auparavant, il a travaillé à la Cour suprême du Canada, d'abord à titre de conseiller juridique au sein de la Direction générale du droit, puis à titre de conseiller juridique au cabinet de la juge en chef. De 2010 à 2012, il a occupé le poste de conseiller juridique principal auprès de la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada.

Le juge Stéphane Richer est né à Montréal et a grandi à Saint-Bruno-de-Montarville. Il est titulaire d'un baccalauréat en enseignement de l'histoire de l'Université Laval (1997) et a enseigné pendant quatre ans dans une école secondaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est également titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université du Québec à Montréal (2001). Il a été admis au Barreau du Québec en 2002.

Le juge Richer a pratiqué en litige civil et commercial chez Borden Ladner Gervais (BLG) pendant toute sa carrière d'avocat. Sa pratique a été orientée plus particulièrement dans les domaines des litiges immobiliers, des recours extraordinaires, du droit bancaire, de la fraude, de la vie privée et des recours collectifs. Après avoir été nommé associé en 2009, il a notamment siégé au conseil de direction et au comité de compensation du bureau de Montréal. Il a également été responsable du programme pro bono Petites créances de BLG ainsi que responsable de la déontologie et de la responsabilité professionnelle du bureau de Montréal. Il a agi dans plusieurs dossiers pro bono au cours des années et comme mentor pour de nombreux jeunes avocats.

Le juge Richer s'est également impliqué au sein de sa communauté, notamment à titre d'entraîneur sportif.

Le juge Richer est le conjoint de Me Catherine Lussier et fier père de trois enfants.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les medias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]