OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

L'honorable Delaram Jahani, juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique à Surrey, est nommée juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. La juge Jahani remplace la juge L. Warren (Vancouver), qui a été nommée à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique à compter du 28 février 2025.

L'honorable Jacqueline G. McQueen, juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique à Vancouver, est nommée juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. La juge McQueen remplace le juge A. Mayer (Vancouver), qui a été nommé à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique à compter du 28 février 2025.

Michael P. Klein, c.r., avocat exerçant seul à Vancouver, est nommé juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. Le juge Klein remplace le juge M. Brundrett (Vancouver), qui a été nommé à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique à compter du 13 novembre 2025.

Brook J. Greenberg, c.r., associé chez Fasken Martineau DuMoulin LLP à Vancouver, est nommé juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. Le juge Greenberg remplace la juge A. D. Francis (Vancouver), qui a été nommée à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique à compter du 13 novembre 2025.

Citation

« Je souhaite aux juges Jahani, McQueen, Klein et Greenberg beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population de la Colombie-Britannique en tant que membres de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographies

La juge Delaram Jahani a obtenu un baccalauréat ès arts en langue et littérature françaises de l'Université de Toronto en 1995 et un baccalauréat en droit de l'Université de Windsor en 1998. Elle a commencé sa carrière en droit pénal à Toronto, avant de déménager à Vancouver en 2001. Elle a été admise au Barreau de la Colombie-Britannique en 2002.

La juge Jahani a été nommée juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en 2018 à Surrey, où elle a présidé des procès en français et en anglais. Avant sa nomination à ce tribunal, la juge Jahani a exercé en tant qu'avocate plaidante, spécialisée dans les litiges en droit de la famille et en matière de protection de l'enfance. Parallèlement, elle a été procureure ad hoc pour le Service des poursuites pénales du Canada dans les années précédant sa nomination.

La juge Jahani était une membre active de l'Association du Barreau canadien (Division de la Colombie-Britannique) et a contribué à diverses initiatives juridiques et communautaires axées sur l'amélioration de l'accès à la justice. Elle a poursuivi ces efforts à titre de juge, grâce à son apport à la formation des juges et à des programmes de mentorat pour les jeunes juristes.

La juge Jacqueline G. McQueen est née à Edmonton, en Alberta, et a grandi dans la région de l'Okanagan et à Richmond, en Colombie-Britannique. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts de l'Université York et un baccalauréat en droit de la Faculté de droit Osgoode Hall. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 1995, au Barreau de la Colombie-Britannique en 1996 et au Barreau de la Nouvelle-Zélande en 2001.

Après une décennie consacrée à l'exercice du droit civil et du droit de la famille, la juge McQueen s'est concentrée sur le droit de la famille, à titre d'avocate, puis d'associée au cabinet aujourd'hui connu sous le nom de Daykin Walker Kaderly Wahid. Elle a obtenu un agrément en médiation familiale en 2018 et a été nommée conseillère du roi en 2020. Elle a été nommée juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en 2023. Avant sa nomination, elle était une membre active de l'Association du Barreau canadien (Division de la Colombie-Britannique) et a fait du bénévolat dans sa collectivité, notamment en offrant des services juridiques pro bono. Elle a été élue conseillère du Barreau de la Colombie-Britannique pour le comté de Vancouver de janvier 2019 à la date de sa nomination à la Cour provinciale.

La juge McQueen vit avec son époux et leurs trois fils sur la Rive-Nord de Vancouver.

Le juge Michael P. Klein, c.r., est né à Surrey, en Colombie-Britannique, et a grandi dans les quartiers de Newton et de Cloverdale, à Surrey. Il a fréquenté l'Université de la Colombie-Britannique et a obtenu un baccalauréat spécialisé en biologie. Il a été admis à la Faculté de droit de la Colombie-Britannique et a obtenu son baccalauréat en droit en 1988. Il a été admis au Barreau de la Colombie-Britannique en 1989.

Le juge Klein a fait son stage en droit auprès de P. Michael Bolton, c.r. au sein du cabinet d'avocats Bolton & Muldoon. Après son stage, il est resté chez Bolton & Muldoon, où il a exercé à titre d'avocat pendant 11 ans. Il a ensuite ouvert son propre petit cabinet en 2000. Il a exercé au sein de ce petit cabinet en association avec divers juristes, puis avec deux avocats salariés. Sa pratique concernait principalement la défense pénale, mais il a aussi représenté une clientèle dans des litiges civils, habituellement liés à des affaires pénales. De même, il a représenté une clientèle dans des affaires de droit administratif. Il a été désigné procureur spécial par le procureur général de la Colombie-Britannique et a mené des poursuites pénales en cette qualité. Il a comparu devant les tribunaux de toutes les instances en Colombie-Britannique et devant des tribunaux de l'Alberta et de la Saskatchewan, et a plaidé dans plusieurs affaires devant la Cour suprême du Canada. Il a été nommé conseiller du roi en 2015 et a été intronisé comme fellow de l'American College of Trial Lawyers en 2023.

Le juge Brook J. Greenberg, c.r., est né et a grandi à Prince George, en Colombie-Britannique. Il a obtenu un baccalauréat ès arts en histoire de l'Université Carleton et un baccalauréat en droit de l'Université de la Colombie-Britannique. Il a été admis au Barreau de la Colombie-Britannique en 1998.

Le juge Greenberg a travaillé comme auxiliaire juridique à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avant de faire son stage en droit chez le cabinet d'avocats Russell & DuMoulin, à Vancouver. Par la suite, il a exercé le droit chez Fasken Martineau DuMoulin, où il était associé au sein du groupe Litiges et résolution de conflits. Sa pratique en litige était axée sur les différends commerciaux complexes, en particulier dans les domaines de la foresterie, des services bancaires et de la construction. Il a fréquemment assumé les fonctions de médiateur et d'arbitre dans des différends commerciaux. Il a été élu conseiller du Barreau de la Colombie-Britannique de 2016 à 2025 et en a assuré la présidence en 2025. Durant son mandat de conseiller, il a présidé et participé à de nombreux comités et groupes de travail, notamment en présidant le comité de discipline, le groupe de travail sur la santé mentale et le groupe de travail sur l'examen des fiducies. Il a aussi été nommé au Conseil de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada par le Barreau de 2022 à 2026. Il a été nommé conseiller du roi en 2020.

Le juge Greenberg a participé à la vie communautaire en tant que bénévole et membre du conseil d'administration d'organismes à but non lucratif, notamment MOSAIC BC et la Greater Vancouver Law Students' Legal Advice Society.

Le juge Greenberg vit à North Vancouver, en Colombie-Britannique, avec Pamela Cyr, son épouse depuis 25 ans, et leurs deux golden retrievers exubérants.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

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