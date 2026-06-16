Le ministre de la Justice et procureur général du Canada annonce une nomination à la magistrature de la Saskatchewan

OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Richard J. Fyfe, c.r., avocat de la Couronne au ministère de la Justice et procureur général de la Saskatchewan à Regina, est nommé juge à la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour la Saskatchewan, Division du droit de la famille, à Regina. Le juge Fyfe remplace la juge J.M. Drennan (Regina), qui a été nommée à la Cour d'appel de la Saskatchewan à compter du 28 octobre 2022.

Citation

« Je souhaite au juge Fyfe beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population de la Saskatchewan en tant que membre de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour la Saskatchewan. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Richard J. Fyfe, c.r., est né et a grandi à Regina, en Saskatchewan. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de la Colombie-Britannique, d'un baccalauréat en droit de l'Université de la Saskatchewan et d'une maîtrise en droit de la faculté de droit Osgoode Hall. Il a été admis au Barreau de la Saskatchewan en 2002.

Le juge Fyfe a débuté sa carrière juridique en tant que procureur de la Couronne, puis a travaillé pendant 21 ans à titre d'avocat de la Couronne au sein de la Direction du droit constitutionnel au ministère de la Justice et procureur général de la Saskatchewan.

Au moment de sa nomination, le juge Fyfe était président du Barreau de la Saskatchewan et il y a été conseiller depuis 2022. Il a siégé au Comité de liaison entre la magistrature des Cours fédérales et le barreau de l'Association du Barreau canadien. Il a donné de nombreux séminaires de formation professionnelle continue sur divers sujets relevant du droit constitutionnel et a régulièrement donné un cours sur la Charte des droits et libertés à l'Université de Regina. Il a fait du bénévolat en tant que président du centre de ressources sur l'autisme (Autism Resource Centre) à Regina. Il a été nommé conseiller du roi en 2022 et s'est vu décerner la Médaille du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II pour sa contribution au droit en 2023.

Le juge Fyfe a contribué à élever cinq merveilleux enfants dans une famille recomposée. Il s'adonne au cyclisme, au kayak et à la guitare.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]