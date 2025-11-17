OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Alexandre-Philippe Avard, associé chez Dentons à Montréal, est nommé juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. Le juge Avard remplace le juge D.R. Collier (Montréal), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 24 mars 2025.

Citation

« Je souhaite au juge Avard beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population du Québec en tant que membre de la Cour supérieure du Québec. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Alexandre-Philippe Avard est né et a grandi à Trois-Rivières. Il a obtenu un B.C.L./LL.B. de la Faculté de droit de l'Université McGill (2001) et une maîtrise en droit de l'Université Oxford (2004). Il a été admis au Barreau du Québec en 2005.

Le juge Avard a travaillé comme auxiliaire juridique auprès de l'honorable William Ian Corneil Binnie de la Cour suprême du Canada. Il a amorcé sa carrière d'avocat plaidant au sein des cabinets McCarthy Tétrault et Woods, avant de se joindre en 2012 au cabinet Dentons (alors Fraser Milner Casgrain). Il a œuvré principalement en litige commercial et en droit autochtone. Sa pratique de litige lui a permis d'approfondir une variété de domaines, incluant le droit administratif et constitutionnel, le droit international, le droit municipal et réglementaire ainsi que le droit de la construction. Entre 2019 et 2024, il s'est consacré au droit autochtone en tant qu'avocat principal au sein des Affaires juridiques d'Hydro-Québec.

Au moment de sa nomination, le juge Avard était président du comité organisateur du « Programme citoyenneté et chartes » de l'Association du Barreau canadien (Division du Québec). Il a prononcé plusieurs conférences, en plus d'être partie de l'équipe de rédacteurs de l'ouvrage « Grand Collectif - Code de procédure civile ». Il s'est également impliqué comme membre du conseil d'administration de la Société Alzheimer de Montréal.

Le juge Avard accorde une grande importance à sa famille et à ses proches. Il adore le plein air et les voyages, en plus d'être un grand amateur de tennis.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

