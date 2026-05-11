OTTAWA, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Jeffrey W. Locke, avocat associé au cabinet Stewart McDannold Stuart à Victoria, est nommé juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Victoria. Le juge Locke remplace la juge J.A. Power (Victoria), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 12 février 2026.

Citation

« Je souhaite au juge Locke beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population de la Colombie-Britannique en tant que membre de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Jeffrey W. Locke est né à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et a grandi dans plusieurs localités au Canada, une expérience qui a façonné son regard sur le monde dès sa jeunesse. Il a obtenu un diplôme de premier cycle et un baccalauréat en droit à l'Université de Victoria et a été admis au Barreau de la Colombie-Britannique en 1997.

Le juge Locke a fait son stage au cabinet Fulton & Company à Kamloops, où il a exercé pendant de nombreuses années, se spécialisant en contentieux axé sur le droit municipal et la responsabilité des autorités publiques. En 2017, il s'est installé à Victoria pour se joindre au cabinet Stewart McDannold Stuart.

Tout au long de sa carrière, le juge Locke a encadré de jeunes juristes. Il a également souvent donné des formations en droit à des administrations municipales, leur fournissant des conseils sur les risques, les changements environnementaux et d'autres défis juridiques auxquels sont confrontées les collectivités. Il a également siégé au conseil d'administration de Courthouse Libraries BC, une organisation qui favorise l'accès à l'information juridique.

Le juge Locke vit à Victoria avec son épouse et est le fier père de quatre enfants. Il est depuis longtemps actif au sein de sa communauté en tant qu'entraîneur de basket-ball pour les jeunes et est un spectateur enthousiaste lors des parties de soccer de ses enfants.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]